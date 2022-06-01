Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın 96. bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Obanın Hatunları Bala, Malhun, Aygül ve Selvi bir anda kendilerini beklemedikleri bir tehlikenin içinde bulurlar. Hatunlar bu büyük tehlikeden kurtulabilecekler mi? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 96.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 96. SON BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 96. bölümde Ali Bey ve Osman Bey birbirine düşer.

KURULUŞ OSMAN 96.BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 96. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 96. bölümüne Osman Bey ve Çobanoğlu Ali Bey arasındaki gerilim damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın ekrana gelen son bölümünde Osman Bey ve Çobanoğlu Ali Bey arasındaki gerilim devam etmektedir.

Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işlemektedir. Romanos ve Cebe'nin sıradaki oyunu ne olacaktır?

Osman Bey kendisine oynanan oyunun farkındadır. Turgut Bey'in iyileşmesiyle o da kendi oyununu kuracaktır. Osman Bey'in düşmanlarını alt edecek yeni oyunu ne olacak?

OSMAN BEY'IN YENIŞEHIR PLANI

Osman Bey bir yandan kendisine oynanan oyunları bertaraf etmeye çalışırken öte yandan da Bursa'yı fethetmesi için elzem olan Yenişehir'in fethinin hazırlıklarına devam etmektedir.

Bizans İmparatoru Andirilus'un büyük bir ordu topladığını bilen Osman Bey, Yenişehir'i alamazsa İnegöl'ün hatta Söğüt'ün tehlikede olduğunu düşünmektedir.

Bütün zorluk ve engellemelere rağmen bir an önce Yenişehir'i almak istemektedir. Osman Bey'in Yenişehir için kurduğu oyun ne olacaktır?

BARKIN'I BEKLEYEN HAZIN SON

Barkın Bey, Osman Bey'in her şeye rağmen Yenişehir fütuhatından vazgeçmemesinden mustariptir. Osman Bey'in önünde durmak için şer ittifakını harekete geçirecektir.

Barkın'ın hain planı ona pahalıya patlayacaktır. Barkın'ı bekleyen hazin son ne olacaktır?

Osman Bey oynanan oyunların arkasındaki yüzleri bulabilecek midir?

OBANIN HATUNLARINI BEKLEYEN TEHLIKE

Obanın Hatunları Malhun ve Bala bir yandan İnegöl'ün fethinde Gündüz Bey'in şehit olmasıyla yıkılan Ayşe Hatun ve diğer şehit bacılarına destek verirken diğer yandan da Söğüt'te ihtiyaç sahibi ahali için yardım hazırlamaktadır.

Barkın, Selvi Hatun'un üzerinde baskı kurup onun Kayılara sadakatini sarsmak istemektedir.

Obanın Hatunları Bala, Malhun, Aygül ve Selvi bir anda kendilerini beklemedikleri bir tehlikenin içinde bulurlar. Bu tehlike ne olacaktır?

Malhun, Bala, Aygül ve Selvi Hatunlar kendilerini bekleyen bu büyük tehlikeden kurtulabilecekler mi?