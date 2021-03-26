Kuruluş Osman kadrosuna ünlü oyuncu dahil oldu!

26 Mart 2021 Cuma 11:22 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 11:22

Kuruluş Osman kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınan Emre Koç, önümüzdeki dönemde Kuruluş Osman dizisinde izleyici karşısına çıkacak. İlk oyunculuk deneyimini Arka Sokaklar ile yaşayan Emre Koç, Bizim Hikaye, Avlu, Çocuk ve Afili Aşk gibi yapımlarda yer aldı.

ATV ekranlarından iki sezon boyunca izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisi, kadrosuna yeni isimleri dahil etmeye devam ediyor.

Adını Feriha Koydum dizisi ile tanınan genç oyuncu Emre Koç, ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Başrollerinde Burak Özçivit, Erkan Avcı, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Seray Kaya gibi isimlerin rol aldığı iddialı dizi son olarak Adını Feriha Koydum dizisi ile tanınan Emre Koç'u konuk oyuncu olarak kadroya kattı. Dizide henüz hangi karaktere hayat vereceği bilinmeyen Emre Koç'un, Kuruluş Osman'ın gelecek bölümde ekrana çıkacağı düşünülüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, genç oyuncu önümüzdeki bölümlerde Kuruluş Osman dizisinde rol almaya başlayacak. Emre Koç'un dizide neler yapacağı ve nasıl bir karaktere hayat vereceği de merakla bekleniyor.