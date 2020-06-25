Kuruluş Osman son bölümle sezon finali yaptı! Kuruluş Osman 27. son bölüm İZLE!

25 Haziran 2020 Perşembe 09:59 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 09:59

Yayınlandığı her çarşamba akşamı izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın sezon finali bölümünde; Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.

Yayınlandığı her çarşamba akşamı izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın sezon finali bölümünde; Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. İşte Kuruluş Osman 27. sezon finali bölümü izleme sayfası ve diziden son gelişmeler…

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ EKRANLARA GELDİ

Kuruluş Osman dizisi bu akşamki yeni bölümüyle sezon finali yaptı. Sezon finaliyle yaz sezonuna giren dizinin yeni sezona ise Eylül ya da Ekim ayında başlaması bekleniyor. Sevilen dizi Kuruluş Osman’ın 27. son bölümü (sezon finali) aşağıdaki link üzerinden izlenebilecek.

KURULUŞ OSMAN 27. SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ İZLE

Kuruluş Osman 27. Bölüm (Sezon Finali) Özeti:

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi’ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia’yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia’nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia’ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey’in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun’dan intikamını alacak mı?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı.

Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü.

Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.