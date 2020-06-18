Kuruluş Osman son sahne ile 26. son bölüme damga vurdu! Kuruluş Osman 26. son bölüm izle kesintisiz

18 Haziran 2020 Perşembe 11:00 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 11:00

Kuruluş Osman 26. son bölüm izle! Dün akşam 26. bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Osman son sahnenin ardından sezon finali fragmanı paylaşıldı. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 26. son bölümü izlemek isteyenler kesintisiz dizi keyfi için haberimizdeki link üzerinden 26. son bölümü full izleyebilir, Kuruluş Osman son sahneye erişebilirler. Kuruluş Osman 26. son bölüm izleyenler ekran başından ayrılamadı. Son bölümde yaşananlar izleyiciyi yine çok heyecanlandırdı. Selcan Hatun'a çekilen kılıcın dikkat çektiği anlar heyecana neden olurken, ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ'un akıbeti Kuruluş Osman'ın son son sahneye damga vurdu. Peki, Kuruluş Osman 26. son bölümde neler oldu? İşte Kuruluş Osman 26. son bölüm izle kesintisiz izleme sayfası

Her hafta çarşamba akşamı büyük ilgiyle izlenen Kuruluş Osman dizisi bu akşam 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman’ın son bölümünde; Osman Bey Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirerek Sofia’nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. İşte Kuruluş Osman sezon finali fragmanı ve son bölüm izleme linki…

Kuruluş Osman 26. son bölümüyle Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Kuruluş Osman son sahnede Selcan Hatun'a çekilen kılıcın dikkat çektiği anlar heyecana neden olurken, ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ'un akıbeti Kuruluş Osman'ın son bölümünde merak konusu oldu. uruluş Osman 26. son bölüm izle kesintisiz!

KURULUŞ OSMAN 26. SON BÖLÜM İZLE

“Kavgamız; şehitlerimiz, gaziyanlarımız, tüm mazlumlarımız için!”

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası’na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirerek Sofia’nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.

Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası’ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp’in akıbeti ne olacak?

Ağabeyi Konur’u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun’a neden cephe alıyor? Osman Bey’in elinden kaçan Sofia’nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ FRAGMANI