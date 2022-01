Kuruluş Osman'da izleyiciyi üzen ayrılık... Ünlü oyuncu diziye veda ediyor!

17 Ocak 2022 Pazartesi 16:58 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 16:58

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da izleyiciyi üzen ayrılık! Başrolünde Burak Özçivit'in rol aldığı Kuruluş Osman dizisinde izleyiyici üzen bir ayrılık yaşanacak. Kuruluş Osman'ın Göktuğ'u Burak Çelik, senaryo gereği ölerek diziye veda edecek.

BURAK ÇELİK, KURULUŞ OSMAN'A VEDA EDİYOR

ATV'de ekrana gelen ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman, 3. sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ana karakterlerinden Göktuğ'a hayat veren Burak Çelik Kuruluş Osman dizisine veda edecek. Diziden ayrılacak olan Burak Çelik'in hangi projede yer alacağı ise henüz bilinmiyor.

Kuruluş Osman dizisinde Göktuğ Alp karakterine hayat veren Burak Çelik, daha önce Söz dizisinde ise Selim karakterini canlandırmıştı.

Burak Çelik, Vikingler dizisindeki Ragnar'a benzerliğiyle de konuşuluyor.

Kuruluş Osman dizisinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı, Seda Yıldız, Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir, Serdar Akülker gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN GÖKTUĞ KIMDIR?

Kuruluş Osman dizisinin Göktuğ'u Balgay'ın adamı olarak bilinmektedir. Moğol komutanı Balgay'ın adamı olarak Kuruluş Osman'a dahil olan Kongar, sonrasında Müslüman olarak Osman Bey'in Alplerinden biri oldu.

BURAK ÇELIK KIMDIR?

Burak Çelik 21 Temmuz 1992, İstanbul doğumlu. Türk oyuncu ve manken olan Çelik, 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi. 42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçildi.

Burak Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. Dizide 100 bölüm rol aldı. Ardından "Hayat Sevince Güzel" adlı dizinin başrollerinde yer alan Çelik, Barış karakterini canlandırdı. Söz dizisinde ise Selim karakterini canlandırdı.

2019 yılında Sevgili Geçmiş'te Mahir karakterini oynadı. 2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dahil olmuştur.