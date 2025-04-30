Kuruluş Osman'da Turgut Bey rüzgarı! Kuruluş Osman Turgut Bey kimdir, hangi savaşlara katıldı?

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Turgut Bey karakteri Kuruluş Osman'a geliyor. Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp, Kayı Boyu'nun son dönemleriyle Osmanlı'nın kuruluş yıllarında yaşamış önemli bir isimdir. Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Orhan Gazi'ye sadakatle hizmet etmiş, bazı fetih ve kuşatmalarda yer almıştır. Kuruluş Osman dizisinde Turgut Bey karakterinin yer alması, olayların gidişatını değiştirecek. Yeni dönemde Osman Gazi'nin yanında mücadele edecek olan Turgut Bey, hem eski dostlukları hem de yeni düşmanlarıyla izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Peki, Kuruluş Osman Turgut Bey kimdir, hangi savaşlata katıldı?

Diriliş Ertuğrul dizisinde sevilen bir karakter olarak öne çıkan Turgut Alp, tarihi gerçekliği ve savaşlardaki etkinliğiyle yeniden gündemde. Osmanlı'nın kuruluş yıllarına damga vuran bu kahraman, yeni sezonda dizinin seyrini değiştirecek gelişmelerin merkezinde yer alacak. İşte Turgut Bey'in tarihteki yeri ve savaşlardaki rolü...

KURULUŞ OSMAN TURGUT BEY KİMDİR, HANGİ SAVAŞLATA KATILDI?

Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan ve izleyici tarafından sevilen bir karakter olan Turgut Alp veya Turgut Bey, Kayı Boyu'nun son dönemlerinde ve Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde yaşadığı rivayet edilen bir kişiliktir. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin de yakın arkadaşıydı. Ömrü boyunca Ertuğrul Gazi'ye, Osman Gazi'ye ve Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye hizmet etti. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın Fethi'nde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.

Turgut Alp, Osmanlı'nın kuruluş sürecinde önemli görevler üstlenmiş tarihi bir kişiliktir. Kayı Boyu'nun son dönemlerinden itibaren hem Ertuğrul Gazi'nin hem de Osman Gazi'nin en güvendiği alp'lerden biri olmuştur. Daha sonra Orhan Gazi'ye de hizmet eden Turgut Bey, üç kuşağa yayılan bu süreçte sadakati, cesareti ve başarısıyla tanınır.

KATILDIĞI SAVAŞLAR VE FETİHLER

Turgut Bey, Osman Gazi döneminde İnegöl'ün fethinde büyük rol oynamıştır. Daha sonra 1326 yılında Bursa'nın fethine katılarak Orhan Gazi ile birlikte savaşmıştır. Sadece savaşlarda değil, aynı zamanda bölgesel istikrarın sağlanmasında ve yeni kurulan beylikteki otoritenin güçlendirilmesinde de etkin rol oynamıştır.

Kesin ölüm yılı bilinmemekle birlikte, Turgut Bey'in 100 yaşının üzerinde yaşadığı rivayet edilmektedir. Bu durum, o dönemin birçok alp'ında olduğu gibi onun da uzun ömürlü ve güçlü bir yapıya sahip olduğunu gösterir.

TURGUT BEY'İN MEZARI NEREDE?

Turgut Alp'in gerçek mezarı, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Turgutalp (eski adıyla Genci) Köyü mezarlığında yer alıyor. Söğüt'te bulunan ve Ertuğrul Gazi Türbesi içindeki Turgut Alp mezarı ise onursal nitelik taşımaktadır.