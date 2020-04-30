Kuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u Ayşegül Günay kimdir? Kuruluş Osman Ayşegül Günay kaç yaşında?

30 Nisan 2020 Perşembe 11:31 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 11:31

Usta oyuncu Ayşegül Günay, Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Zöhre Hatun karakteriyle gönüllere taht kuruyor. Kuruluş Osman izleyenler Ayşegül Günay kimdir? sorusunun cevabını araştırıyor. Oyunculuğu ile halkın taktirini toplayan Ayşegül Günay kimdir ve kaç yaşındadır? Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun’u Ayşegül Günay gerçek hayatta nasıl biridir? İşte izleyenlerin merak ettiği Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun'u Ayşegül Günay'ın hayatı ve biyografisi

KURULUŞ OSMAN ZÖHRE HATUN KİMDİR?

Çoban Yıldızı, Sabah Yıldızı gibi anlamlara da gelen Zühre, tarihte Osman Gazi’nin yengesidir. Osman Gazi’yi hiç istememiş ve hep kocası ve oğullarının Kayı beyi olmasını istemiştir. Kocası Dündar beyin arkasında güçlü bir iktidar olan Zöhe Kayı beyliğinde sözü geçen en üst kadındır zira ne Osman beyin eşi vardır ne de annesi. Tek kadın Dündar beyin yengesi Zöhre’dir.

AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman’da Zöhre Hatun karakterini canlandıran oyuncu Ayşegül Günay, 1969 Eskişehir doğumludur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur.

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi’nin yengesi Zöhre Hanım’ı oynayan Ayşegül Günay 9 Kasım 1969 yılında Eskişehir de dünyaya geldi. 51 yaşında olan deneyimli oyuncu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü mezunudur. 1990 yılında üniversiteyi bitirdi ve burada 7 yıl boyunca görev yaptı. Ardından Devlet Tiyatrolarına geçiş yaparak çok sayıda tiyatro oyunu sergiledi.

Buradan emekli olan oyuncunun ilk dizi deneyimi 2006 yılında çekilen Kaybolan Yıllar ile olmuştur. Özellikle Yer Gök Aşk dizisinde Sultan karakteriyle isminden söz ettirmiştir. Ayşegül Günay; Kaybolan Yıllar, Eşref Saati, Derman, Küçük Kadınlar, Osmanlı Cumhuriyeti, Aile Saadeti, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sümela’nın Şifresi: Temel, Moskova’nın Şifresi: Temel, Asla Vazgeçmem gibi bir çok dizi ve filmde rol almıştır.

Ayşegül Günay 1,60m boyunda 57 kg ağırlığında, kahverengi saç ve gözlere sahiptir. Ayşegül Günay evli ve iki çocuk annesidir.