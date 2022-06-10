Kuş Uçuşu yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk sezonu bir solukta bitiren izleyiciler, dizide Aslı karakterinin yaptıklarına isyan etti. Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde biri X diğeri Y kuşağını temsil eden iki kadın arasındaki çekişme konu alınıyor. Peki Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman? Kuş Uçuşu 2 sezon gelecek mi?

KUŞ UÇUŞU YENİ SEZON NE ZAMAN?



Kuş Uçuşu dizisi Netflix'te en çok izlenen diziler arasına adını yazdırmayı başardı. Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in başrolde yer aldığı yeni dizinin yeni sezonu hakkında araştırmalar hız kazandı.

Büyük bir ilgiyle karşılanan ve Netflix'te üst sıralara yükselen Kuş Uçuşu'nun ilk sezonunda 8 bölüm bulunuyor.

KUŞ UÇUŞU 2 SEZON GELECEK Mİ?

Kuş Uçuşu dizisi ilk sekiz bölümü ile oldukça beğeni alırken ikinci sezonun çekilip çekilmeyeceği tartışmaları yapılmaya başlandı. Dizinin ikinci sezonu hakkında henüz bir açıklama yer almıyor.

KUŞ UÇUŞU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ay Yapım imzalı, başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı internet dizisi Kuş Uçuşu, Z ve Y kuşağı arasındaki çatışmayı anlatıyor.

Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine "kuş uçuşu" gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilecek midir?

Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?

KUŞ UÇUŞU DİZİSİNİN OYUNCULAR KİM?

Başrollerini, Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol'un paylaştığı kadrosunda Burak Yamantürk, İrem Sak ve Defne Kayalar gibi sevilen isimler yer alıyor.

OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Birce Akalay - Lale Kıran

Miray Daner - Aslı Tuna

İbrahim Çelikkol - Kenan Sezgin

İrem Sak - Müge Türkmen

Burak Yamantürk - Selim Kıran

Defne Kayalar - Gül

Zafer Ergin - Sulhi

Şifanur Gül - Güliz

Eren Çiğdem - Enver

Demircan Kaçel - Yusuf Tunca

Merve Hazer - Nihan

Bülent Çetinaslan - Ali

Elif Gökçe Özay - Özge

Ertan Ekmekçi - Nunu

Elif Kurtaran - Melisa

Merve Nil Güder - Mia

Muhammet Uzuner - Faruk

Özgür Daniel Foster - Onur