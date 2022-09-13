FOX TV'de yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisi 3. bölümü ekrana geldi. Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Kusursuz Kiracı'nın 3. Bölümünde; çatı katından çıkan büyük bir sürpriz Mona'nın kendi suçluluğunu da başkalarının masumiyetini de yeni baştan sorgulamasına yol açar. Yoksa Yakup da göründüğü kadar masum değil midir? Kusursuz Kiracı 3. Bölüm full izle!

KUSURSUZ KİRACI 3. BÖLÜM FULL İZLE!

Kusursuz Kiracı, her hafta Salı akşamı FOX TV'de.

KUSURSUZ KİRACI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Mona apartmanın gizemini çözmeye başlamıştır.

Komşuları iş üstünde bastıktan sonra şans ibresinin kendisinden yana döneceğini umar. Ancak olaylar hiç de öyle gelişmez.

Cesedin yerini bulmadan kendini sağlama alma şansın olmadığını kısa zamanda anlayan Mona, komşularla karşılıklı sessizlik anlaşması yapmayı kabul etmek zorunda kalır. Bu da Yakup'tan büyük sırlar saklaması ve daha da fenası komşularla Yakup'a karşı suç ortaklığı yapması anlamına gelecektir.

Bu durum Yakup'la arasında suçluluktan doğan derin bir uçurum açar.

Zaman ve çatı katından çıkan büyük bir sürpriz Mona'nın kendi suçluluğunu da başkalarının masumiyetini de yeni baştan sorgulamasına yol açar. Yoksa Yakup da göründüğü kadar masum değil midir?

KUSURSUZ KİRACI KONUSU

Mona bir sabah işe gitmek üzere evden çıkarken uzun süredir çekişmeli olduğu ev sahibiyle kavga eder. İşe vardığında, dün gece şehirde bir süredir olduğu gibi yine bir ev kundaklaması vakası yaşandığını öğrenir ve habere gönderilir. Olay yerinde rakip haber sitesinin muhabiri olan Yakup'la tanışır.

Zıt karakterlere sahip Yakup ve Mona, mesai boyunca hemen her konuda ters düşerek didişseler de alttan alta da birbirlerinden hoşlanırlar. Ancak aynı gün içinde Mona' nın evsiz kalmasıyla Yakup bir teklifte bulunur: Kendisi yurtdışındayken ölen dedesinden kalan bir apartman dairesi vardır.

Garip bir mimariyle ikiye bölünen daire, iki ayrı kişi tarafından kullanılmaya müsaittir. Yakup Mona'ya eğer isterse evin diğer yarısını kendisine kiralayabileceğini söyler. Mona pek istekli olmasa da şimdilik daha iyi bir çözümü olmadığından teklifi kabul eder. Mona eve taşınırken apartman komşularıyla da yavaş yavaş tanışmaya başlar.

Birbirlerine zerrece benzemeyen apartman komşularının neredeyse tek ortak noktası yeni kiracıya karşı takındıkları tuhaf tavırlardır. Adeta kimse Mona'yı apartmanda istememektedir. Sanki elbirliğiyle sakladıkları bir sır vardır da aralarına karışmaya gelen yabancıları tehdit olarak görmektedirler.

Mona, etrafındaki olayların derinine indikçe hiç kimsenin, hiçbir şeyin ve hatta kendisinin bile göründüğü gibi, en azından göründüğü kadar olmadığını anlayacaktır. Geçmiş hayatların gölgesi bugünkü yaşantıların peşini bırakmayacak, apartmanın her katından başka bir hikâye çıkacaktır.

KUSURSUZ KİRACI OYUNCULARI

Mona

(Dilan Çiçek Deniz)

Yakup Ortaç

(Serkay Tütüncü)

Leyla

(Melisa Döngel)

Hamiyet

(Özlem Tokaslan)

Sami

(Ruhi Sarı)

Cüneyt Göktürk

(Beyti Engin)

Sabahat Göktürk

(Ümmü Putgül)

Nihat Dinç

(Umut Kurt)

Suzi

(Deniz Cengiz)

Muzaffer Ortaç

(Hasan Şahintürk)

Hafize Polat

(Rüçhan Çalışkur)

Madam Vula

(Bennu Yıldırımlar)