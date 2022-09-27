Kusursuz Kiracı 5. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. FOX Tv'de yayınlanan dizinin yeni bölümünde . Yakup Mona'ya yakınlaşmanın yollarını ararken bir gece onu romantik bir yemeğe çıkartır. Fakat olaylar hiç de beklendiği gibi gelişmez. Peki şimdi ne olacak? İşte Kusursuz Kiracı 5. Bölüm full izleme linki.

KUSURSUZ KİRACI 5. BÖLÜM FULL İZLE!

Kusursuz Kiracı, her hafta Salı akşamı FOX TV'de.

KUSURSUZ KİRACI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Kusursuz Kiracı dizisinin 5. bölümünde Mona nihayet olanları Yakup'a anlattığında o güne dek bildiği her şeyi baştan değerlendirmesini gerektirecek hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır. Yakup her zamanki gibi onu şaşırtmayı başarmıştır.

Öte yandan Yakup yüzünden Mona ile Leyla arasına da kara kedi girer.

Şuayip'in bir cinayete kurban gittiğine artık bütün kalbiyle inanan Mona, canla başla cinayeti araştırmaya başlar.

Sorguları apartman halkı kadar Yakup'u da canından bezdirir. Ancak çok önemli bir delil bulan Mona ip uçlarını takip ederek katile ulaştığına emin olur.

Diğer yandan Yakup ve Mona arasında filizlenen aşk gün geçtikçe güçlenmektedir. Yakup Mona'ya yakınlaşmanın yollarını ararken bir gece onu romantik bir yemeğe çıkartır. Fakat olaylar hiç de beklendiği gibi gelişmez.

KUSURSUZ KİRACI KONUSU

Mona bir sabah işe gitmek üzere evden çıkarken uzun süredir çekişmeli olduğu ev sahibiyle kavga eder. İşe vardığında, dün gece şehirde bir süredir olduğu gibi yine bir ev kundaklaması vakası yaşandığını öğrenir ve habere gönderilir. Olay yerinde rakip haber sitesinin muhabiri olan Yakup'la tanışır.

Zıt karakterlere sahip Yakup ve Mona, mesai boyunca hemen her konuda ters düşerek didişseler de alttan alta da birbirlerinden hoşlanırlar. Ancak aynı gün içinde Mona' nın evsiz kalmasıyla Yakup bir teklifte bulunur: Kendisi yurtdışındayken ölen dedesinden kalan bir apartman dairesi vardır.