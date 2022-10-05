Kusursuz Kiracı dizisi erken final yaptı! Kusursuz Kiracı neden final yaptı?

FOX TV'de ekrana gelen Kusursuz Kiracı dizisi 6. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Başrollerini Serkay Tütüncü ile Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı dizi, ilginç hikayesiyle izleyiciyi etkilemişti. İlk bölümüyle Ağustos ayında ekrana gelen dizinin yapımcılığını Asena Bülbüloğlu üstlenirken yönetmenliğini Yusuf Pirhasan yapıyor. Peki Kusursuz Kiracı neden final yaptı? İşte detaylar...

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ ERKEN FİNAL YAPTI!

FOX TV'de ekranlara gelen Kusursuz Kiracı dizisinden sevenlerine kötü bir haber geldi.

Televizyon hayatına büyük ümitlerle başlayan ve güçlü kadrosu ile dikkat çeken dizi dün akşam 6. ve final bölümüyle ekranlara veda etti. Ancak Kusursuz Kiracı'nın final yapması izleyenlerini üzdü.

Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü'nün yer aldığı dizide; Melisa Döngel, Özlem Tokaslan, Ruhi Sarı, Beyti Engin, Deniz Cengiz, Umut Kurt, Nilsu Yılmaz, Rami Narin, Ümmü Putgül, Alptekin Serdengeçti, Şirin Öten, Hasan Şahintürk, Rüçhan Çalışkur ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

KUSURSUZ KİRACI NEDEN FİNAL YAPTI?

Kusursuz Kiracı dizisi reyting yarışında diğer bir çok yapımın gerisinde kaldığı için final kararı alındı.

Kusursuz Kiracı 6. Bölüm izle (final)

Yakup'un ilanı aşkından sonra Necati artık onu kızının yanında görmek istememektedir. Oysa Yakup-Mona aşkında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Mona babasının kalbinde açtığı yarayı yıllar sonra ilk kez Yakup'la sağaltmaktadır. Öte yandan Mona ve Leyla geçmiş acıların pençesinde yaralarını sağaltmaya çalışırken yolları yıllar sonra ilk kez içinde büyüdükleri yetimhaneye düşer. Bu duygu yüklü ziyaret her ikisini de farklı şekillerde etkiler.