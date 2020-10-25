25 Ekim 2020 Pazar 15:57 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 15:57

Kuzey Yıldızı 37. bölümü izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor. Son bölümde; Kuzey’in duruşması gelip çatmış, Kuzey Yıldız’ı aşkı, özgürce kanatlanmak için duruşmadan çıkacak kararı beklemektedir. Kuzey Yıldızı 37. bölümü Puhu Tv'de de yayınlandı. Kuzey Yıldızı 37. bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI 37. BÖLÜM İZLE

Kuzey Yıldızı 37. Bölümde; Kuzey ve Yıldız, peşlerindeki tehlikenin ne denli büyük olduğunu görmüştür. Kuzey, fırsattan istifade Yıldız’ın çok yakın koruması olacaktır. Bulut, attığı her adımda Kuzey'le Yıldız’ı biraz daha yaklaştırdığını fark etmiştir. Yıldız, hem yakınları için korkmakta hem de Kuzey’in ilgisinden mutlu olmaktadır. Ama aralarındaki o büyük engel… O her şeyi mahvetmektedir. Kuzey’in duruşması gelip çatmış, Kuzey Yıldız’ı aşkı, özgürce kanatlanmak için duruşmadan çıkacak kararı beklemektedir. Şans, bu kez talihsiz aşıkların yüzüne gülecek midir?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 37. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bulut, Sefer'i vurarak ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tehlikenin nereden geleceğini bilemeyen Kuzey ve Sefer, çelik yelek giyerek hazırlıklı geldikleri için Sefer yara almadan kurtuldu ancak bunu yapanı bulmadan hiç kimseye huzur yoktu. Sefer'in, gizli düşman sandığı için babasını yaralaması sonucu Yaşar hafızasını kaybetti. Hiç kimseyi hatırlamamasına rağmen tek Yıldız'ı, Kuzey'i ve 20 yıl önce olanları hatırlaması herkesi şoke etti.

Kuzey, yaşananlardan sonra Yıldız'ın yakın koruması olurken, bu durum iki inatçı aşığı birbirine yakınlaştırdı. Şule'nin, Yıldız'a tüm gerçekleri itiraf ederek Kuzey'i aklaması ve Kuzey'le Şule'nin boşanması nihayet aralarındaki büyük engelleri de kaldırdı. Kuzey'in boşanması Mollaoğlu ailesinde büyük sevince yol açarken, Kuzey boşanır boşanmaz Yıldız'a evlenmek teklif etti.

20 yıllık büyük aşkına kavuşması için artık engeli olmayan Yıldız "Evet!" dedi. Kuzey ve Yıldız aşkı uzun bir aradan sonra yeniden bir aradaydı. Ne yaparsa yapsın Kuzey ile Yıldız'ı ayıramadığını fark eden Bulut, Yıldız'a yalan söyleyerek evine gelmesini sağladı. Yıldız, Bulut'un fotoğraflarla dolu karanlık odasını görünce neye uğradığını şaşırdığı. Bulut, saplantılı aşkını Yıldız'a itiraf ederken, Yıldız tüm kötülükleri yapan düşmanın Bulut olduğunu anladı.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 31 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!