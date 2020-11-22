22 Kasım 2020 Pazar 13:12 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 13:12

Kuzey Yıldızı 40. bölümü izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Kuzey Yıldız 40. bölümde Cevher, kendi mutluluğu için Kuzey’in başını öyle bir belaya sokar ki Yıldız artık her şeyin bittiğini düşünmeye başlar. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Yayınlanan fragmanda Polislerin geldiğini gören Kuzey ve Sefer, saklanmak için kendilerini bir tırın içine atınca başları yeni bir belaya giriyor. Kuzey Yıldızı 40. bölüm izleyemeyenler için son bölüm linki ve 41. yeni bölüm fragmanı sizlerle.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 40. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV'de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 41. bölüm fragmanında; Polislerin geldiğini gören Kuzey ve Sefer, saklanmak için kendilerini bir tırın içine atınca başları yeni bir belaya giriyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI 40. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. Bölümünde; Kuzeyle Yıldız, vuslat anına emin ve hızlı adımlarla ilerlemektedir. Karakoldaki engeli de aşmış, tamamen hazırlıklara odaklanmışlardır. Önlerinde hiçbir engel kalmamıştır. Ama kaostan beslenen Kuzey Yıldız aşkı yine bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu defa tehlikenin adı, Cevher’dir. Kendi mutluluğu için Kuzey’in başını öyle bir belaya sokar ki Yıldız artık her şeyin bittiğini düşünmeye başlar.

Yeni tehlike Cevher, Kuzey ve Sefer’in başına çorap örerken ev halkı, eski tehlikeyi etkisiz hale getirmeye çalışır. Zira Yaşar’ın hafızası yerine gelmiş, düşmanlığına kaldığı yerden devam etmektedir. Kuzey ve Yıldız; Kadıoğulları ve Mollaoğulları dört koldan tüm tehlikeleri savuşturmak ve beklenen vuslatı gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Kuzey, canı pahasına bile olsa kınaya yetişmeye çalışacaktır ama bulaştığı bela, kolay kolay kurtulacağı türden değildir.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 28 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Karakola düşen Yıldız ve kızları kurtarmak için harekete geçen Kuzey, karşı taraf ile anlaşarak Yıldız'ı kurtarmayı başardı. Bu küçük vukuattan sonra evlilik hazırlıklarına son sürat devam eden Mollaoğlu ve Kadıoğlu ailelerini kına heyecanı sardı. Ancak kavuşmaya adım adım yaklaşan Kuzey ve Yıldız önlerine çıkacak yeni sorunlardan habersizdi. Cevher, Kuzey, Sefer ve Ruhi'yi yanına alarak internette tanıştığı aşkı ile buluşunca ekip yeni bir maceraya atılmak zorunda kaldı.

Anya'yı gören Cevher adeta büyülenirken, bu buluşmanın ardından Kuzey, Sefer ve Ruhi'nin yeni görevi Anya'yı istemek oldu. Ancak Anya'nın Rus abileri başlık parası isteyince işler Cevher'in istediği gibi gitmedi. Kuzey bu sorunla uğraşırken diğer tarafta Yaşar'ın hafızasının aniden yerine gelmesi herkesi telaşlandırdı.

Yıldız ve Kuzey'in evlenmelerine müsaade etmeyeceğini söyleyen Yaşar'ı engelleyen ise Hanife ve Emine oldu. Başlık parasını verip Anya'yı aldığını düşünen Cevher, büyük bir şok yaşadı. Kuzey, Sefer, Ruhi ve Cevher uyandıklarında dolandırıldıklarını anladı.

Yedikleri ayvada uyku ilacı olan ekip kendine geldiğinde evde ne Anya'yı bulabildi ne de paraları. Dolandırıldıkları evden çıktıklarında bir de bindikleri arabanın çalıntı çıkması, kınaya yetişmeye çalışan Kuzey'in sabrını zorladı ancak polis çevirmesinden Sefer ile birlikte kaçan Kuzey, Cevher'in başına açtığı tüm belalara rağmen finalde Yıldız'a gelmeyi başardı! Sonunda büyük an geldi çattı, Kuzey ile Yıldız'ın kınası başladı.

Kuzey Yıldızı son bölümde; Kuzey ile Yıldız'ın önündeki engeller tek tek kalkarken iki aşık için evlilik telaşı başladı, Kadıoğlu ve Mollaoğlu ailesini kız isteme telaşı sardı. İki taraf da hazırlıklara son sürat başlarken yaşanan eğlenceli anlar seyircilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı. Kadınların kuafördeki hazırlığı büyük bir heyecanla başlarken, gelen başka bir grupla çıkan tartışma herkesin kısa süreli de olsa gerilmesine sebep oldu.

Kuaför, kıyafet, yüzük alışverişi derken büyük an geldi çattı, Yıldız'ı Kuzey'e istemek için herkes Kadıoğlu evinde toplandı. Yaşar tam Yıldız'ı Kuzey'e verecekken gelen sürpriz kişi ise herkese büyük bir şaşkınlık yaşattı. Yıldız'ın amcası Cevher Kadıoğlu kız isteme merasimine bomba gibi düştü.

Yıldız'ı vermeyeceğini söyleyerek tatsız bir şakayla herkese korku yaşatsa da sonunda yüzükler takıldı; Kuzey ile Yıldız nişanlandı! İkilinin yüzükleri taktıktan sonra ilk inatlaşması ise çok gecikmeden yaşandı. Yıldız, Bahar'ın restoranına ortak olup iş hayatında yeni bir adım atınca bu fikre Kuzey pek sıcak bakmadı.

Üstüne Yıldız'ın sahneye çıkıp şarkı söylemek istemesi Kuzey'in kıskanç yüzünü yine ortaya çıkardı. Yıldız'ın sahnede şarkı söylerken Resul Dindar'ın gelmesi ise bölüme damgasını vurdu.

Kuzey Yıldızı 39. bölümde Resul Dindar ile Yıldız'ın düeti büyük beğeni topladı. Kuzey ile Yıldız'ın hayatında her şey sorunsuz ilerlerken Yıldız ve ekibinin, kuaförde gerilim yaşadıkları grupla aralarında kavga çıkması yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Yıldızlar karakola düştü. Kuzey, Yıldız'ı kurtarmak için hemen harekete geçip polisleri ikna etme çabalarına başladı. Peki Kuzey'in ikna çabaları işe yarayacak mıydı?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.