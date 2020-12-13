13 Aralık 2020 Pazar 11:43 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 11:43

Kuzey Yıldızı 43. bölümü izleyenlere kahkaha tufanı yaşattı. Kuzey Yıldız 43. bölümde; Yıldız, bu durumdan dolayı kendini çok suçlar. Kuzey ve Yıldız, 20 yıldır hayalini kurduğu hayatın tam da ortasındadır ama yine de bir şeyler, mutlu olmasına engel olmaktadır. Kuzey, aşklarının bir meyvesi olması için yanıp tutuşurken Yıldız bundan delicesine kaçar. İki inatçı aşığımızın yine inatları çarpışmaktadır. Kuzey Yıldızı 43. bölüm izleyemeyenler için son bölüm Puhu Tv sayfası ve 44. yeni bölüm fragmanı sizlerle.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV'de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI 43. BÖLÜM PUHU TV





KUZEY YILDIZI 43. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 43. Bölümünde; binbir güçlükle kavuşan Kuzey ve Yıldız, cicim aylarını yaşamaktadır. Ama hayatları, ikisinin de hayal ettiğinden çok başkadır. Daha birkaç gün olmasına rağmen hiç tahmin etmedikleri sorunlar patlak verir. Bu zamana kadar hep dışarıdaki engellerle mücadele eden, aşklarını hep başkalarına karşı savunan aşıklarımız bu kez kendi içlerinde patlak veren sorunlarla uğraşırlar.

Yıldız, bu durumdan dolayı kendini çok suçlar. Yirmi yıldır hayalini kurduğu hayatın tam da ortasındadır ama yine de bir şeyler, mutlu olmasına engel olmaktadır. Kuzey, bunu aşmak için elinden geleni yapar. Yıldız’ın bir dediğini iki etmez ama Yıldız ikna olacak gibi değildir.

Kuzey, aşklarının bir meyvesi olması için yanıp tutuşurken Yıldız, bundan delicesine kaçar. Duruma Nahide el atsa da bu, kolay kolay aşılacak bir engele benzememektedir. İki inatçı aşığımızın yine inatları çarpışmaktadır. Kimin kazanacağına, en inatçı olan karar verecektir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 43. Bölümünde; Osman'ın kendisini terk etmesi sonrası bir destek arayan Gökçe, Yıldız'dan akıl istiyor. Mollaoğlu evinde aşk problemi çözülürken paranormal evde ise Sefer ve Ruhi ödül parasını çocukların ailesine vermeye karar veriyorlar. Tüm bunlar olurken Kuzey ise Yıldız'ı yakalayacağının sözünü veriyor.

Osman'ın fake hesabı takip etmesinden sonra çılgına dönen Gökçe bacanaklara bir test hazırlıyor. Ajanstan sevgililerini test etmek için iki güzel kız çağıran Gökçe gelen kızları görünce Mine ile şok oluyor ama bacanaklar bu testi geçiyor.

Kızların yaptığı test sonrası öfkelenen Osman mekanı terk ediyor. Gökçe'yi kendine güvenmemek ve sevgisini test etmek ile suçlayan Osman yalnız kalmak istediğini söyleyip gidiyor.

Öte yandam Cevher'i de alıp paranormal eve geri dönen Sefer alevler içinde kalıyor. Etrafı alevler ve Samaralar tarafından çevirilen ikiliyi kurtaran isim ise Ruhi oluyor. Kurtarma operasyonundan sonra büyük sırrı açıklayan Ruhi, çocukları da alıp yukarı çıkıyor.

Girdikleri paranormal evin etkisinden kurtulamayan Sefer bu sefer kendini kabusun içinde buluyor. Sevdiği ayıcık Yumuk tarafından yanmaya başlayan Sefer nefes nefese uyanıyor.

"Çay içmekten" usul usul kaçan Yıldız'ın bu sefer imdadına Gökçe ve Mine yetişiyor. Kızlarının yanına giden Kuzey duyduğu istek karşısında şok oluyor çünkü iki kafadar okula gitmek istediğini söylüyor.