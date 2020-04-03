La Casa De Papel 4. yeni sezon başladı mı? La Casa De Papel 4. sezon bölümleri

03 Nisan 2020 Cuma 12:24 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 12:24

La Casa De Papel 'in 4. yeni sezonunun başlama tarihi izleyenler tarafından merak konusu olmuştu. Vatandaşlar internet üzerinden 'La Casa De Papel 4. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?' sorusunu yoğun olarak araştırmaya başladı. La Casa De Papel 4. yeni sezon yayınlandı mı? İspanyol soygun dizisi La Casa De Papel ilk sezonun yayınlanmasının ardından büyük beğeni ile karşılaşınca 2. ve 3. sezon çekimleri yapılmıştı. Şimdi de 4. sezon ile seyirci karşısına çıkan La Casa De Papel'in yeni sezon bölümleri ve 4. sezon fragmanı haberimizde.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONU BAŞLADI MI?

Kadrosunda Alvaro Morte, Ursula Corbero, Pedro Alonso, Alba Flores ve Miguel Herran gibi isimlerin yer aldığı La Casa De Papel’in 4. sezonu 3 Nisan cuma günü Türkiye saati ile sabah 10.00’da Netflix’te yayınlanmaya başladı.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON BÖLÜMLERİ

1. Bölüm: Oyun bitti!

2. Bölüm: Berlin'in düğünü

3. Bölüm: Anatomi dersi

4. Bölüm: Paso Doble

5. Bölüm: 5 dakika önce

6. Bölüm: Teknik nakavt!

7. Bölüm: Çadırı vurmak

8. Böüm: Paris planı

Bir İspanyol dizisi olan La Casa De Papel, ilk sezonundan itibaren dünya üzerinde milyonlarca izleyiciyi kendi bünyesine çekmeyi başarmıştı. Alvaro Morte'nin canlandırdığı profesör olarak adlandıran bir dehanın tarihin en büyük soygunlarından birini planlaması ili başlayan dizi, dijital platform üzerinden yayınlanmaya başlamış ve kısa süre içerisinde milyonlarca izleyiciyi bünyesine çekmeyi başarmıştı.

Dünya üzerinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu ise şimdi Netflix'te yayında!

LA CASA DE PAPEL 4. YENİ SEZON FRAGMANI







LA CASA DE PAPEL 4. SEZON OYUNCULARI

La Casa De Papel'in 4. yeni sezonunda Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (The Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo) gibi isimler ilk sezonlardaki rolleriyle geri dönecek. Ayrıca ikinci sezonda ölmesine rağmen 3. sezonda da karşımıza çıkan Berlín karakterine hayat veren Pedro Alonso ve 3. sezonun sonunda vurulan Nairobi karakterine hayat veren Alba Flores de yeni sezonun oyuncu kadrosunda yer alıyor.