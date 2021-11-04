La Casa de Papel dizisinin 5. sezon 2. kısmından fragman yayınlandı. Netflix'in İspanyol yapımı popüler dizisi 'La Casa De Papel, 5. sezon 2. kısmı ile izleyenlere veda edecek. Dizinin 5. ve son sezonunun ilk kısmı 3 Eylül'de yayınlandı. La Casa de Papel 5. sezonun ikinci kısmı ise 3 Aralık'ta yayınlanacak. Dizi, son 3 bölüm ile izleyenlerine veda edecek.
Alex Pina'nın yaratıcısı olduğu La Casa de Papel dizisinin son bölümlerinde Alvaro Morte, Ursula Corbero, Itziar Ituno, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce yer alıyor.
La Casa de Papel her şeyden önce bir soygunun hikayesidir. Dizi, profesörün Ulusal madeni para ve pul fabrikasında mükemmel soygunu gerçekleştirmek için her şeyi nasıl hazırladığını ve organize ettiğini anlatıyor. Profesör, planında başarılı olabilmek için, kimliklerini korumak için kendilerini şehir isimleriyle çağıran 8 mahkumu işe aldı. Böylelikle Tokyo, Nairobi, Rio, Moskova, Berlin, Denver, Helsinki ve Oslo 2,4 milyar euro basmak için fabrikada on gün kapalı kalacak. Aynı zamanda öğretmen, zamandan kazanmak ve eylemlerini tahmin etmek için polisle oynayacaktır.
La Casa de Papel dizisinin klasik soygunlarının aksine sıra dışıdır. Nitekim soyguncu ekibimiz banknotların izlenmesini imkansız hale getirmek için kendilerini kuruluşa kilitleyecektir. İlk bölüm biraz rahatsız edici görünebilir çünkü soygun 10 dakika sonra başlıyor. Ancak perde, geri dönüşlerle yavaş yavaş dağılıyor.