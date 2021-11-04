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Dizi

La casa de papel 5. sezon 2. kısmından yeni fragman! La casa de papel yeni bölüm fragmanı: Bir devir kapanıyor...

Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yer alan La Casa de Papel dizisinin 5. sezon 2. kısmından fragman yayınlandı. Son 3 bölümü ekrana gelecek olan dizinin son sezonunda Tokyo karakterinin ölümü izleyenleri üzmüştü. Peki son 3 bölümde neler yaşanacak? İşte La casa de papel 5. sezon 2. kısmından yeni fragman

4 Kasım 2021 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 15:14
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La Casa de Papel dizisinin 5. sezon 2. kısmından fragman yayınlandı. Netflix'in İspanyol yapımı popüler dizisi 'La Casa De Papel, 5. sezon 2. kısmı ile izleyenlere veda edecek. Dizinin 5. ve son sezonunun ilk kısmı 3 Eylül'de yayınlandı. La Casa de Papel 5. sezonun ikinci kısmı ise 3 Aralık'ta yayınlanacak. Dizi, son 3 bölüm ile izleyenlerine veda edecek.

Alex Pina'nın yaratıcısı olduğu La Casa de Papel dizisinin son bölümlerinde Alvaro Morte, Ursula Corbero, Itziar Ituno, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce yer alıyor.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM YENİ FRAGMAN

Bu sezonda, Profesör (Alvaro Morte), "Son birkaç saat içinde çok önemli insanları kaybettim ve bu soygun için başka kimsenin ölmesine izin vermeyeceğim." der ve ekibi rahatlatır. Tokyo'nun (Ursula Corbero) ölümünün ardından düşman, İspanya Merkez Bankası'nın içindeki ekip için her zamankinden daha tehlikelidir.

LA CASA DE PAPEL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

La Casa de Papel her şeyden önce bir soygunun hikayesidir. Dizi, profesörün Ulusal madeni para ve pul fabrikasında mükemmel soygunu gerçekleştirmek için her şeyi nasıl hazırladığını ve organize ettiğini anlatıyor. Profesör, planında başarılı olabilmek için, kimliklerini korumak için kendilerini şehir isimleriyle çağıran 8 mahkumu işe aldı. Böylelikle Tokyo, Nairobi, Rio, Moskova, Berlin, Denver, Helsinki ve Oslo 2,4 milyar euro basmak için fabrikada on gün kapalı kalacak. Aynı zamanda öğretmen, zamandan kazanmak ve eylemlerini tahmin etmek için polisle oynayacaktır.

La Casa de Papel dizisinin klasik soygunlarının aksine sıra dışıdır. Nitekim soyguncu ekibimiz banknotların izlenmesini imkansız hale getirmek için kendilerini kuruluşa kilitleyecektir. İlk bölüm biraz rahatsız edici görünebilir çünkü soygun 10 dakika sonra başlıyor. Ancak perde, geri dönüşlerle yavaş yavaş dağılıyor.

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