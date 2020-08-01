01 Ağustos 2020 Cumartesi 13:54 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 13:54

Netflix tarihinin en çok izlenen ve ilgi uyandıran dizilerinden birisi olma özelliğine sahip La Casa De Papel 5. final sezonu ile ekranlara geliyor. Yapımcı ekip beşinci sezon ile final yapma kararı aldı. La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacağı ve final tarihi izleyiciler tarafından uzun süredir bekleniyordu. Netflix’te yayınlanan dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin Twitter hesabından yapılan paylaşım, La Casa De Papel hayranlarını heyecanlandırdı. Dizinin resmi hesabından İspanyolca 'El atraco llega a su fin' yani 'Soygun sona eriyor 'notuyla yapılan paylaşımla gözler 5. sezon tarihine çevrildi. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? İşte, ayrıntılar...

La Casa De Papel 4. sezonu nisan ayında yayınlanmış ve izleyiciler tarafından beğeni toplamıştı. Ursula Corbero, Alvaro Morte,Itziar Ituno gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı ve İspanya'da tarihin en büyük soygunuyla yola çıkan dizinin 5. sezonu için resmi açıklama yapıldı. La Casa De Papel 5. sezon tarihi henüz kesinleşmezken, Netflix ve dizinin resmi hesaplarından yapılan 'Kısım: 5 Soygun sona eriyor' paylaşımı, akıllara dizinin biteceğini getirerek, La Casa De Papel hayranlarını üzdü.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel’in 5. Sezon tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin hesabından paylaşılan 5. sezonda soygunun sona ereceği mesajı, kafaları karıştırdı. Dizinin bitip bitmeyeceği ya da ilerleyen sezonlarda soygun konusunun dışına mı çıkılacağı henüz netleşmedi.

Konuyla ilgili açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

Dizinin yapımcısı Alex Pina’nın daha önce yaptığı açıklamada, sezonun iyi gitmesi durumunda sonraki sezonun çekimlerine başlanacağını söylemişti.

TWİTTER'DAN LA CASA DE PAPEL AÇIKLAMASI

Yayıncı kuruluş ve dizinin resmi hesabından İspanyolca paylaşılan 'El atraco llega a su fin' gönderisi Twitter'da birinci sıraya yerleşti. İşte, o açıklama;