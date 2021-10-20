Leyla ile Mecnun setinde kriz! Mikrofon açık kalınca tartışmayı herkes duydu

20 Ekim 2021 Çarşamba 10:26 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 10:27

EXXEN dijital platformunda yıllar sonra izleyici ile buluşan Leyla ile Mecnun setinde bir kriz yaşandı. "Leyla ile Mecnun" dizisinin setinde, Ahmet Mümtaz Taylan'ın yardımcı yönetmene telefon fırlattığı ve bir prodüksiyon görevlisini de azarladığı iddia edildi.

10 yıl sonra Exxen için yeniden çekilen Leyla ile Mecnun'da Erdal Bakkal ile İskender karakterlerine hayat veren Cengiz Bozkurt ile Ahmet Mümtaz Taylan'ın neden beraber sahnesinin olmadığı merak konusu olmuş ve iki oyuncunun 9 yıldır küs olduğu ortaya çıkmıştı.

Cengiz Bozkurt'un Taylan'ın set çalışanlarına tavırlarına isyan ettiği ve Ahmet Mümtaz Taylan'la karşılıklı sahne çekmeme şartıyla dizinin dijitalde yayınlanacak yeni bölümlerinde oynamayı kabul ettiği öğrenildi.

Exxen için çekimlerine yıllar sonra başlanılan dizide de Ahmet Mümtaz Taylan'ın yardımcı yönetmenin yüzüne telefon fırlattığı ve kendisini sete götürürken yolu biraz uzatan prodüksiyon görevlisini de ağlama noktasına getirene kadar azarladığı iddia edildi.

Tv100'de yer alan habere göre; Yapımcı İsmail İçen, kimsenin setten kovulmayacağını ve Taylan yüzünden iş bırakmayacağını, Ahmet Mümtaz Taylan'a iletti.

Karavandaki bu konuşmanın Taylan'ın mikrofonunun açık kalması yüzünden birçok set çalışanının kulaklıklardan da dinlendi.

Ali Atay ve Serkan Keskin'in de yaşanan bu durumlardan dolayı rahatsızlıklarını dile getirmesi üzerine durum Exxen yönetimine iletildi.