21 Ağustos 2020 Cuma 14:40 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 14:40

Netflix'te yayınlanan ve çok sayıda takipçisi olan Lucifer'dan yeni sezon müjdesi geldi. 5. sezon bölümleri beklenen Lucifer yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. İlk kez 2016 yılında çizgi romandan televizyona uyarlanan Lucifer, kısa zamanda en çok ilgili ile izlenen dizlerinden biri olmuştu. Lucifer, 5. sezonu ile ekranlara veda edeceği açıklanmış ancak sonrasında 6. sezonun da olacağı duyurulmuştu. İşte detaylar...

LUCİFER 5. SEZON BAŞLADI

Heyecanla takip edilen dizinin yeni bölümleri 21 Ağustos itibariyle yayınlandı. Lucifer hayranları 5. sezonun ilk 8 bölümünü Netflix'ten izleyebiliyor.

Lucifer'ın 5. sezonu 21 Ağustos'ta Netflix'te olacak. 16 bölümden oluşan 5. sezonu iki parça halinde yayınlandı. Dizinin sekiz bölümden oluşan ilk kısmı 21 Ağustos’ta izleyici ile buluştu. Sezonun ikinci kısmı ise ileri bir tarihte yayınlanacak. Ancak henüz bu tarih hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.

LUCIFER 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

Önceki sezonlarda bir türlü Lucifer’a güvenemeyen Chloe sezon finalinde Lucifer’ın gerçek yüzünü görmüştü. Yüzünü ilk kez gösterdiği karakter Dr. Linda’dan insanlar için ne kadar zor olabileceğini gören Lucifer bu kez temkinliydi ve zaman tanıdı dedektife. Chloe içinde kolay olmayan bu süreçe yani 4.sezonda Luci’yi daha iyi anlamaya başlayan dedektif tam onu sevmeye hazırken bu kez Eve çıkıp geldi. Eve dizide Lucifer’ın ilk sevgilisi, bizim Adem ile Havva hikayesinden tanıdığımız Havva aslında. Yani insanlığın başlamasına sebep olan ilk anne. Dizide güzel aynı zamanda sevimli olarak gösterilen Eve Lucifer’ın hayatını girer girmez altüst ediyor. Lucifer ise yıllardır beklediği sevgiyi Chloe’den bulamayınca Eve’nin aşkına karşılık veriyor. Bir süre sonra bu durumu kıskandırmak için yaptığını fark eden Luci Eve’den uzaklaşmaya başlıyor. Bu tema altında türlü olaylar gelişiyor.

LUCİFER OYUNCU KADROSU

Tom Ellis

Lauren German,Kevin Alejandro

D.B. Woodside

Lesley-Ann Brandt

Aimee Garcia

Scarlett Estevez

Rachael Harris

Inbar Lavi

Tricia Helfer

Tom Welling

Jeremiah W. Birkett

Pej Vahdat

Michael Gladis