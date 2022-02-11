11 Şubat 2022 Cuma 10:52 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 10:52

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinin 10. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Mahkum 10. Bölüm Fragmanında Fırat, suçsuzluğunu dışarda ispatlamak için hapishaneden kaçmanın yolunu bulur. "Adalet er ya da geç yerini bulacak" diyen Fırat, çıkar çıkmaz ne yapacak? İşte Mahkum 10. bölüm Fragmanı ve son bölümde yaşananlar

MAHKUM 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.

Mahkum 10. bölümüyle 17 Şubat Perşembe 20:00'de FOX'ta

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nazlı hamlesiyle Fırat'a büyük bir darbe vuran Barış, artık yok edecek kadar zarar verdiğinin farkındadır.

Bundan sonra Barış ne isterse o olacaktır. Ama gizemli ve yaralı yüz, Barış'ı köşeye sıkıştırmaya devam eder.

Kurtuluşun tek yolu bu adamın sırrını çözmekten geçer. Ancak hiç beklemediği anda büyük bir yol ayrımında bulur kendini.

Diğer yandan annesi Barış'a kardeşini neden öldürdüğünü soruyor. Fırat ise hikayesini yeniden yazmak için hapishaneden kaçmanın yolunu arıyor.

Kızını Barış'a bırakmak zorunda kalan Fırat, oyunun kurallarını değiştirmeye karar verir.

Dört duvar arasında eli kolu bağlı kalıp, bu savaşı sürdüremeyecektir. Büyük firar planının ilk adımını atar.