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Dizi

Mahkum 13. bölüm 2. fragman | Mahkum 13. yeni bölümde neler yaşanacak?

Mahkum 13. Bölümden 2. fragman yayınlandı. Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek'in yer aldığı Mahkum dizisinin yeni bölüm fragmanında bir partide Fırat ve Barış kozlarını paylaşıyor. Fırat, karısının katilini bulabilecek mi? Peki Mahkum 13. bölümde neler olacak? İşte gerilim dolu Mahkum 13. bölüm 2. fragmanı

8 Mart 2022 Salı 12:27 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 12:27
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinin 13. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Mahkum 13. Bölüm fragmanında Sasha'nın "Savcı krizi bu akşam bitiyor" sözü dikkat çekiyor. Diğer yandan Fırat, Tahir'e hesap soruyor. Fırat, Tahir'le karısının arasındaki ilişkiyi öğrenecek mi? İşte Mahkum 13. bölüm 2. Fragmanı ve son bölümde yaşananlar

MAHKUM 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI!

'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.

MAHKUM 13. BÖLÜM FRAGMANI

Mahkum her Perşembe günü Fox TV'de saat 20:00'de...

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahkum dizisinin ekrana gelen son bölümünde Fırat'ın ve arkadaşlarının firarı, Barış'ın kurduğu tüm düzenin alt üst olmasına neden olacaktır.

İçeride kontrol altında tuttuğu Fırat, şimdi her an cinayet bıçağını bulup Barış'ın sonunu getirebilir.

Artık şehrin sokaklarında gezen düşmanının yanında bir de köstebek meselesi Barış'ı zora sokar. Barış kılığında müebbetlik katil, Savaş kılığında ölüm cezası olan köstebektir. Bu girdaptan kurtulmak için feda edecek bir kurban seçmek zorunda kalır.

Büyük firar planıyla cezaevinden kaçan Fırat ve arkadaşları, kendilerini güvene aldıktan sonra harekete geçerler. Amaç cinayetin işlendiği gerçek bıçağı bulmaktır.

Zihninin karanlıklarında yolculuğa çıkan Fırat, hiç beklemediği bir yerde bulur kendini.

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