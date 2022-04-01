Mahkum dizisinin bu hafta ekrana gelmesi beklenen bölümü yetişmediği için dizinin eski bölüm tekrarı yayınlandı. Hal böyle olunca izleyiciler "Mahkum 16. bölüm ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Mahkum'un merakla beklenen 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Mahkum 16. Bölüm Fragmanında Sinyor, Barış ve Fırat'ın çocuklarını kaçırır. Barış ve Fırat, çocuklarını alabilmek için ne yapacak? İşte Mahkum 16. Bölüm Fragmanı ve yeni bölüm tarihi

MAHKUM 16. BÖLÜM FRAGMANI

Mahkum 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımında Sinyor, Barış ve Fırat'ı dizginlemek için onların çocuklarını kaçırır.

Sinyor, "Çocuklarınıza sağ salim ulaşmak istiyorsanız, kendinizi mahkum ettireceksiniz" der.

Can ve Nazlı'yı almak isteyen Fırat ve Barış, geçici olarak ateşkes yapar.

Fırat ve Barış, çocuklarını kurtarabilecek mi?

MAHKUM 16. BÖLÜM NE ZAMAN?

Mahkum 16. bölümüyle 7 Nisan Perşembe 20:30'da FOX'ta.

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur.

Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.

Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.

Sinyor, Fırat ve Barış'ın katıldıkları partide bombalı saldırı planlar. Fakat istediğine ulaşamaz.

'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.