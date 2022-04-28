Mahkum dizisinin 19. bölümü FOX Tv'de ekrana geldi. İzleyiciye hüzünlü anlar yaşatan Mahkum 19. bölümde Kaderi iki adamın pazarlığına kalan Fırat için dönüm noktası gelir. Artık sonsuza kadar ya özgür ya mahkum olacaktır. Mahkum 19.bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Mahkum 19. Bölüm full izle!

'Innocent Defendant' dizisinden uyarlanan Mahkum'un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Mahkum son bölümde sokakta saldırıya uğrayarak bıçaklanan Cemre'nin öldüğü anlaşılıyor. Peki Mahkum 19. Bölümde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti

MAHKUM 19. BÖLÜM ÖZETİ

Mahkum dizisinin son bölümünde Cemre'nin ölümüyle derinden sarsılan Fırat, katilin peşine düşmüştü.

Dizinin yeni bölümünde Yadigar gerçeğiyle baş başa kalan Fırat için zaman daralmaktadır. Elleri kelepçelenmiş götürülürken zamanla yarışır.

Yadigar tehdidi firari arkadaşlarına adım adım yaklaşırken her şeyi göze alacağı bir karar vermelidir.

Mahkum 19. bölümde Cemre cinayetinde şüpheli olmaktan kurtulan Barış, Sinyor'un köstebeği Yadigar'ı öğrenince harekete geçer. Onu yakacak ya da kurtaracak her şey artık Sinyor'un elindedir.

Oturduğu pazarlık masasında geleceği önüne serilir. Sinyor'un istediğini verip, Büge ve Can'ı alıp başka bir yerde başka bir hayat kuracaktır.

Kaderi iki adamın pazarlığına kalan Fırat için dönüm noktası gelir. Artık sonsuza kadar ya özgür ya mahkum olacaktır.

MAHKUM OYUNCULARI

Fırat Bulut (Onur Tuna)

Savaş Yesari (İsmail Hacıoğlu)

Barış Yesari (İsmail Hacıoğlu)

Cemre Uysal (Seray Kaya)

Büge Yesari (Melike İpek Yalova)

Sasha (Hayal Köseoğlu)