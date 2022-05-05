Mahkum 20. bölümüyle FOX Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın yer aldığı Mahkum 20. bölümde Barış'ın babası, Fırat'a anlaşmak için bir teklif sunar. Barış ise annesinden dolayı yaşadığı travmanın etkisinde sürüklenmeye başlar. Barış'ı şoke edecek olan gerçek nedir? Mahkum 20.bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Mahkum 20. Bölüm full izle!

MAHKUM 20. BÖLÜM FULL İZLE!

'Innocent Defendant' dizisinden uyarlanan Mahkum'un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Mahkum son bölümde Barış, çalan kapıyı açtığında karşısında Savaş'ı buluyor! Peki Mahkum 20. Bölümde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti

MAHKUM 20. BÖLÜM ÖZETİ

Mahkum dizisinin son bölümünde Kaderi iki adamın pazarlığına kalan Fırat için dönüm noktası gelip çatmıştı. Fırat artık sonsuza kadar ya özgür ya mahkum olacaktır.

Mahkum'un 20. bölümünde ölümün eşiğindeki annesinden gelen haberle dönen Barış, yaşadığı travmanın etkisinde sürüklenmeye başlar.

Zahit'in yalanına inanmış, bu yalanla yaşamaya başlamıştır. Onun bu değişik ruh hali Büge'nin dikkatini çeker.

Barış herkesten habersiz, kendi zihninin içinde bir yolculuğa başlar.

Mücadelesini zaferle bitirmeye çok yakın olan Fırat, onu köşeye sıkıştırmaya çalışan Başsavcı Asaf'a direnecektir.

Tünelin ucundaki ışığa çok az kalmışken, Fırat görevine geri dönebilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI

Fırat Bulut (Onur Tuna)

Savaş Yesari (İsmail Hacıoğlu)

Barış Yesari (İsmail Hacıoğlu)

Cemre Uysal (Seray Kaya)

Büge Yesari (Melike İpek Yalova)

Sasha (Hayal Köseoğlu)