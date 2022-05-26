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Dizi

Mahkum 23. Bölüm full izle! Mahkum 23.bölüm izle tek parça!

Mahkum 23. bölümüyle izleyicisi karşısına çıktı. FOX Tv'de ekrana gelen Mahkum'un 23. bölümünde Mahkum dizisinin son bölümünde Büge'nin Savcı'yla anlaşmasıyla yıkılan Barış, içine düştüğü durumdan sonra gözünü karartır. Barış, intikam almak için ne yapacak? Mahkum 23. bölüm izleme bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor. Mahkum 23. Bölüm full izle!

26 Mayıs 2022 Perşembe 20:23 - Güncelleme:
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Mahkum 23. bölümüyle FOX Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın yer aldığı Mahkum 23. bölümde yaptığı Büge hamlesiyle Barış'ın damarına basan Fırat, daha fazla insanın canı yanmadan bu savaşı bitirebilecek midir? Mahkum 23.bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Mahkum 23. Bölüm full izle!

MAHKUM 23. BÖLÜM FULL İZLE!

'Innocent Defendant' dizisinden uyarlanan Mahkum'un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Mahkum son bölümde Barış, çalan kapıyı açtığında karşısında Savaş'ı buluyor! Peki Mahkum 23. Bölümde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti

MAHKUM 23. BÖLÜM ÖZETİ

Mahkum dizisinin son bölümünde Büge'nin Savcı'yla anlaşmasıyla yıkılan Barış, içine düştüğü durumdan sonra gözünü karartır.

Her şeyin aleyhine döndüğü bu anda, tüm ülkeyi ayağa kaldıracak çok büyük bir eyleme girişir. Artık kaçıp gitmekten başka amaçları da vardır.

Yaptığı Büge hamlesiyle Barış'ın damarına basan Fırat, ona karşı başlattığı yıpratma sürecine devam eder.

Canı yanan Barış'ın hataya sürükleneceğini iyi bildiğinden, tüm stratejisini bunun üzerine kurar.

Mahkum 23. Bölümde Barış'ın yaptığı büyük eylemle birlikte, üstlerine ve etrafına da ne kadar tehlikeli bir adamla karşı karşıya olduğunu kanıtlamıştır.

Fırat, daha fazla insanın canı yanmadan bu savaşı bitirebilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI

Fırat Bulut (Onur Tuna)

Savaş Yesari (İsmail Hacıoğlu)

Barış Yesari (İsmail Hacıoğlu)

Cemre Uysal (Seray Kaya)

Büge Yesari (Melike İpek Yalova)

Sasha (Hayal Köseoğlu)

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