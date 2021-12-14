14 Aralık 2021 Salı 17:44 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 17:44

FOX Tv'nin yeni dizisi Mahkum, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. FOX Tv'nin iddialı yapımlarından olan Mahkum, 'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak yayınlanacak. Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın yer aldığı Mahkum ilk bölümüyle saat 20.00'da FOX Tv'de. Mahkum dizisi 1. bölüm izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAHKUM 1. BÖLÜM ÖZETİ

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in uyarladığı ve kadrosunda Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer alıyor.

Onurlu bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut; Türkiye'nin en güçlü ailelerinden Yesariler'in oğlu Barış Yesari'nin işlediği kadın cinayeti dosyasını üstlenir.

İşlediği cinayetin üstünü, ailesinden aldığı güçle örtmeye çalışan Barış, karşısında hiç görmediği tarzdan bir savcıyla, Fırat'la karşı karşıya gelir. Fırat tehlikesi büyüdükçe büyür, Barış iyice köşeye sıkışır.

Her ne olursa olsun dosyanın peşini bırakmayan Fırat'ın hayatı, bir gecede kabusa dönüşür. Eşi Zeynep ve kızı Nazlı ile doğum gününü kutladıkları gecenin sabahında gözünü hapishanede açar. Zeynep'in ve kızı Nazlı'nın cinayet zanlısı olarak yargılanmaktadır. Fakat Fırat geriye dönük hiçbir şey hatırlamaz...

MAHKUM DİZİSİNİN KONUSU

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur... Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın üstlendiği dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi ünlü isimler yer alıyor.

MAHKUM, HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün, senaryosunu ise Uğraş Güneş'in uyarladığı Mahkum, "Innocent Defendant" dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak.