6 Ocak 2022 Perşembe 16:19 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 16:19

Fox TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören Mahkum dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyici tarafından merak ediliyor. 6 Ocak Fox TV yayın akışında dizinin yer almamasıyla birlikte "Mahkum yeni bölüm neden yayınlanmadı?" sorusu gündeme geldi. Peki Mahkum 5. Bölüm ne zaman? İşte yeni bölüm tarihi ve FOX Tv yayın akışı

MAHKUM YENİ BÖLÜM BU HAFTA YOK MU?

Mahkum dizisi bu hafta yeni yıl tatili sebebiyle yeni bölümüyle ekranda yer almayacak.

MAHKUM 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Mahkum dizisi, yeni bölümüyle 20.01.2022 akşamı yeni bölümüyle FOX Tv'de.

FOX TV YAYIN AKIŞI 6 OCAK 2021

20:00 Yerli Sinema Naz Evi

22:15 Mahkum

00:45 Aşk Mantık İntikam

03:00 En Hamarat Benim

06:00 Kadın

MAHKUM'UN SON BÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU?

Hücre duvarına kazıdığı ipuçlarının peşinde olan Fırat, Hacı'yı köşe bucak arar. İpuçlarını vermeye kolay kolay niyetli olmayan Hacı, Fırat'ı büyük riske sokacak isteklerin peşindedir. Fırat bir yandan ipuçlarını kovalarken diğer tarafta Cemre, davanın seyrini değiştirecek bir hamle yapar. Yeniden olay yeri canlandırma için savcılığı büyük baskı altına almıştır.

Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli kadın Ferda, Barış'ın hayatını allak bullak eder. Zarfları kimin yolladığını çözmeye çalışırken, bir de bu kadının ortaya çıkması Barış'ı iyiden iyiye köşeye sıkıştırır. Yoksa o zarfları yollayan Ferda mıdır? Barış, Sasha'nın da yardımıyla bu çok bilinmeyenli denklemi çözme mücadelesine girişir...