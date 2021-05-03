03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:53 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:53

Maraşlı dizisinin 16. bölümü izleyenleriyle buluştu. Atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinin 16. bölümünde Savaş ve Necati'nin arası gerilir. Necati'nin, Maraşlı ve Mahur'u kurtarma sebebini Savaş anlayamaz. Necati, Savaş'ı daha sonra anlatacağı başka bir planı olduğuna ikna etmeye çalışır. Necati'nin büyük planı nedir? Necati'nin planı başarılı olacak mı? Maraşlı 16. bölüm full izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor.

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı 16. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

MARAŞLI 16. BÖLÜM FULL İZLE

MARAŞLI 16. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE Başrollerinde Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala, Bedriye Rosa Çelik'in yer aldığı Maraşlı dizisinin 16. bölümünde yaşananlar...

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, 16. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Necati, defalarca bıçakladığı Maraşlı'nın suçunu üstünden atabilmek için kendini de yaralayıp , polise birinin onlara saldırdığını söylemişti. Necati ve Maraşlı arasındaki gerilim dolu konuşma, yeni bölüme damga vurdu.

MARAŞLI 16.BÖLÜM ÖZETİ

Mahur, bilmediği bir evde gözünü açar ve Maraşlı'yı bulur. İkiliyi karşılayan kişi Necati olur. Onları Necati kurtarmıştır. Mahur için abisi artık bir kahramandır. Ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunun farkındadır.

Necati, Nevzat'ın hayatı karşılığında Maraşlı'yı susması için tehdit eder. Maraşlı, Necati'nin büyük planını öğrenebilecek midir?

Maraşlı 16. bölümde; Ormanda Necati'ye tüfek doğrultan Maraşlı, onu öldürmeye niyetlenirken "O tetiği çekersen, hem Mahur'u hem Nevzat'ı kaybedersin" tehtidini duyar. Maraşlı ne yapacak?

Cezaevinde şişlenen İlhan hastaneye kaldırılır. Aziz yaşananların şokuyla fenalaşır. Hastanede Aziz ve İlhan tedaviye alınırken başka bir hapishaneye nakil edilmeye çalışılırlar. Bu sırada hastanede çıkan arbededen yararlanan baba oğul kaçmayı başarırlar. Fakat dışarda Savaş'ın onlara büyük bir sürprizi vardır.

Savaş, İlhan'ın başına silah dayar. İlhan ise Savaş'a babasını öldürenin Necati olduğunu söyler.

Savaş ve Necati'nin arası gerilir. Necati'nin, Maraşlı ve Mahur'u kurtarma sebebini Savaş anlayamaz. Necati, Savaş'ı daha sonra anlatacağı başka bir planı olduğuna ikna etmeye çalışır. Necati'nin büyük planı nedir? Necati'nin planı başarılı olacak mıdır?