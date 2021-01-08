Maraşlı dizi müziği büyük beğeni topladı! Maraşlı dizisi müziği 'Bu sen değilsin' sözleri

08 Ocak 2021 Cuma 15:40 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 15:40

Maraşlı dizi müziği fragmanları izleyenler tarafından merak edildi. Sagopa'nın seslendirdiği Maraşlı dizisi müziği 'Bu sen değilsin' sözleri de arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 Ocak'ta ilk bölümü yayınlanacak olan dizi, şimdiden çok beğenileceğe benziyor. Konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken Maraşlı dizi müziği ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Atv'nin iddialı yapımlarından olan, yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı dizisi" başarılı oyuncu kadrosuyla 11 Ocak Pazartesi günü izleyiciyle buluşuyor. İşte Maraşlı dizisi müziği 'Bu sen değilsin' sözleri

MARAŞLI DİZİ MÜZİĞİ

Maraşlı dizisinin duygusal müziklerinin yanında dizide çalan rap müzikler de dikkat çekmektedir. Maraşlı dizisinin müzikleri arasında Sagopa Kajmer ve Faruk Sabancı'nın Bu Sen Değilsin şarkısı yer almaktadır.

MARAŞLI DİZİSİNİN MÜZİĞİ 'BU SEN DEĞİLSİN'





Maraşlı dizisindeki aksiyon sahnelerinde Türk rap parçalar yer alıyor. Maraşlı dizisi şarkıları ve müzikleri için de yine rap ağırlıklı şarkılar düşünülüyor.

MARAŞLI DİZİ MÜZİĞİ 'BU SEN DEĞİLSİN' SÖZLERİ

Sagopa Kajmer, Faruk Sabancı

Karşıma almışım dünyamı, boğuşuyorum onunla

Kol kola girmiş ihanetler önümden geçiyor

Bileklerimi sıkıyor parmaklar, tırnaklar batıyor

Üstüme düşüyor sağanaklar

Şansıma kalbim hâlen atıyor

Bekle ki çıksın dökülsün dilinden dökülmesi gerekenler

Bekle

Eksik kaldı yarımdan fazlası kaldım kalabalık ortası yek de

Gücümü toplamalıyım ancak

Gücümü bulamıyorum ben de

Bir ölüyü taşıyorum üstümde sanki

Gücümü toplamalıyım ancak

Gücümü bulamıyorum ben de

Ölümü taşıyorum üstümde sanki

Vakit dolmadan, çok geç olmadan

Gideyim buralardan

Vakit dolmadan, güneşim batmadan

Gözüm dolmadan

Gideyim buralardan

Çok geç olmadan

Vakit dolmadan, güneşim batmadan

Gideyim buralardan

Vakit dolmadan, çok geç olmadan

Gözüm dolmadan

Gideyim buralardan

Çok geç olmadan

Gücümü toplamalıyım ancak…

MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU

Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan Maraşlı; kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşılaşan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.