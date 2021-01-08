Maraşlı dizi müziği büyük beğeni topladı! Maraşlı dizisi müziği 'Bu sen değilsin' sözleri

Maraşlı dizi müziği fragmanları izleyenler tarafından merak edildi. Sagopa'nın seslendirdiği Maraşlı dizisi müziği 'Bu sen değilsin' sözleri de arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 Ocak'ta ilk bölümü yayınlanacak olan dizi, şimdiden çok beğenileceğe benziyor. Konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken Maraşlı dizi müziği ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.
Atv'nin iddialı yapımlarından olan, yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı dizisi" başarılı oyuncu kadrosuyla 11 Ocak Pazartesi günü izleyiciyle buluşuyor. İşte Maraşlı dizisi müziği 'Bu sen değilsin' sözleri
MARAŞLI DİZİ MÜZİĞİ
Maraşlı dizisinin duygusal müziklerinin yanında dizide çalan rap müzikler de dikkat çekmektedir. Maraşlı dizisinin müzikleri arasında Sagopa Kajmer ve Faruk Sabancı'nın Bu Sen Değilsin şarkısı yer almaktadır.
MARAŞLI DİZİSİNİN MÜZİĞİ 'BU SEN DEĞİLSİN'
Maraşlı dizisindeki aksiyon sahnelerinde Türk rap parçalar yer alıyor. Maraşlı dizisi şarkıları ve müzikleri için de yine rap ağırlıklı şarkılar düşünülüyor.
MARAŞLI DİZİ MÜZİĞİ 'BU SEN DEĞİLSİN' SÖZLERİ
Sagopa Kajmer, Faruk Sabancı
Karşıma almışım dünyamı, boğuşuyorum onunla
Kol kola girmiş ihanetler önümden geçiyor
Bileklerimi sıkıyor parmaklar, tırnaklar batıyor
Üstüme düşüyor sağanaklar
Şansıma kalbim hâlen atıyor
Bekle ki çıksın dökülsün dilinden dökülmesi gerekenler
Bekle
Eksik kaldı yarımdan fazlası kaldım kalabalık ortası yek de
Gücümü toplamalıyım ancak
Gücümü bulamıyorum ben de
Bir ölüyü taşıyorum üstümde sanki
Gücümü toplamalıyım ancak
Gücümü bulamıyorum ben de
Ölümü taşıyorum üstümde sanki
Vakit dolmadan, çok geç olmadan
Gideyim buralardan
Vakit dolmadan, güneşim batmadan
Gözüm dolmadan
Gideyim buralardan
Çok geç olmadan
Vakit dolmadan, güneşim batmadan
Gideyim buralardan
Vakit dolmadan, çok geç olmadan
Gözüm dolmadan
Gideyim buralardan
Çok geç olmadan
Gücümü toplamalıyım ancak…
MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU
Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan Maraşlı; kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşılaşan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.