Maraşlı dizisine yeni transfer!

24 Şubat 2021 Çarşamba 11:00 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 11:00

Atv'de yayınlanan Maraşlı dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Maraşlı'nın yeni oyuncusu Harun Özer, Savaş'ın ortağı Acar'ı canlandıracak. Harun Özer daha önce Çocukluk dizisinde rol almıştı. Peki Harun Özer kmdir? İşte Maraşlı dizisi ve yeni oyuncusu hakkında merak edilenler...

Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosuna Devlet Tiyatrosu oyuncusu usta oyuncu Harun Özer katıldı.

Harun Özer, dizide Savaş'ın ortağı ve kirli işlerini yapan Acar karakterini canlandıracak.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı dizisi pazartesi akşamları izleyici ile buluşuyor.

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği; kadrosunda Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Roza Çelik'in rol aldığı "Maraşlı" her Pazartesi saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.

HARUN ÖZER KİMDİR?

Harun Özer, 1967 Eskişehir doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümü 'nden mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazandı. 1997-1998 tiyatro sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda sanat yönetmenliğini yaptı. 2000 yılından beri Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya devam etmektedir. Birçok tiyatro oyununda rol aldı, yardımcı rejisörlük ve rejisörlük yaptı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında sahne dersleri de vermiştir.

Harun Özer oyun metinleri yazmaktadır, aynı zamanda kısa ve uzun metraj film ve dizi senaristliği de yapmaktadır. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra oyun yazarlığı, senaristlik, sanat yönetmenliği ve rejisörlük yapmaktadır. Herkes tarafından bilinen Alaaddin'in Sihirli Lambası masalını, farklı bir bakış açısıyla ele almış ve 2013 yılında çocuk oyunu olarak yayımlamıştır. Sihirli lamba bulunduktan sonra zengin olan ve bu zenginlik içinde yan gelip yatan halkın düştüğü durumu mizahi bir üslupla ele almıştır. Daha önce Çocukluk dizisinde rol alan oyuncu Maraşlı dizisine dahil oldu.