02 Şubat 2021 Salı 13:04 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 13:04

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'da Necati karakterine hayat veren Serhat Kılıç'ın hayatı merak edildi. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı yeni dizi Maraşlı, Özel Kuvvetler'den ayrılma eski askerim hayatını konu alıyor. Serhat Kılıç, Maraşlı dizisinde Necati karakteriyle de izleyenlerin takdirini kazandı. Başarılı oyuncu, Söz dizisindeki Çolak karakteriyle de oyunculuk performansını gözler önüne sermiştir. Peki Serhat Kılıç hangi dizilerde oynadı? İşte Serhat Kılıç’ın Rol Aldığı Diziler ve Filmler

Maraşlı Necati karakteri Kimdir?

Maraşlı Necati, Entelektüel ve karizmatik bir adamdır her şeye rağmen. Serseri görünüşlüdür. Tam bir tutunamayan, ayrıca da alkoliktir. Sabah akşam durmadan elinde matarasıyla içmektedir.

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Serhat Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. 1994'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu. Kariyeri boyunca Anadolu’nun farklı yerlerinde turneye çıkan oyuncunun, ilk profesyonel oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 Ariel Doffman'ın Kayıplar (Dullar) adlı oyunudur.

1999 - 2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıllarda, Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.

İntiharın Genel Provası’nda dört farklı karakteri canlandıran Serhat Kılıç, 14. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında, Yılın En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu dalında adaylığa layık görüldü. Oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurdu. Söz, Çember, Hatırla Sevgili, Ezel, Benim Annem Bir Melek dizilerinin kadrosunda yer alan Serhat Kılıç, 80’ler dizisindeki performansıyla çok sevildi.

Serhat Kılıç, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Necati karakterine hayat vermektedir. Serhat Kılıç, 1.78 metre boyunda, 70 kilo ve Yengeç burcudur.

Söz, Çember, Hatırla Sevgili, Ezel, Benim Annem Bir Melek gibi dizilerde önemli rollerde oynayan Serhat Kılıç, 80’ler dizisinin Ergun Plak karakteriyle hafızalara kazınmıştı. İşte Serhat Kılıç'ın rol aldığı dizi ve filmler...

Serhat Kılıç’ın Rol Aldığı Diziler ve Filmler:

2021 – Maraşlı (Necati) (TV Dizisi)

2020 – Öğretmen (Taner Yıldız) (TV Dizisi)

2017 2019 – Çember: (Adem) (TV Filmi)

2017-2018 – Söz (Çolak) (TV Dizisi)

2015 – Robinson Crusoe & Cuma (Robinson Crusoe) (Sinema Filmi)

2015 – Baskın: Karabasan (Polis) (Sinema Filmi)

2013 – Kış Uykusu (İmam Hamdi) (Sinema Filmi)

2012-2016 – Seksenler (Ergun) (TV Dizisi)

2011 – Elia’s Journey (O.Z.Livaneli)(film)

2010 – 2011 – Ezel (Kenanın Abisi )(TV Dizisi)

2010 – Heberler (Serhat) (TV Dizisi)

2010 – Veda (Salih Bozok) (Sinema Filmi)

2009 – Benim Annem Bir Melek (İbadullah)(TV Dizisi)

2008-2009 – Yol Arkadaşım (İlker)(TV Dizisi)

2008 – Nokta (Selim) (Sinema Filmi)

2006-2008 – Hatırla Sevgili (Kamil)(TV Dizisi)

2001 – Saksıdaki Ağaç (Durmuş)(TV Dizisi)

2000 – Bizim Evin Halleri (Karl Gurur)(TV Dizisi)