Masterchef dokunulmazlık kimin? 29-30 Eylül Masterchef eleme adayları kim oldu

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef eleme adayları kim oldu? 29 Eylül Masterchef eleme adayı isimleri ve Masterchef dokunulmazlığı kimin olduğu merak edilir oldu. Murat'ın verdiği puanlarda Esra sert açıklamalar yaptı. Dokunulmazlık oyunlarını kazanan Murat'a Esra sert tepki gösterdi! "Sen takım oyuncusu değilsin, seni buradan kovmak lazım, sen başka türlü gimezsin" buraya diyerek sert tepkiler gösterdi. 14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu yer alacak. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alacak. Dünyada birçok televizyon kanalında prime time kuşağında yayınlanan ve iyi reyting alan yemek programı MasterChef'in kadrosunda 14 yarışmacı yer alacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 29 EYLÜL ELEME ADAYLARI

MasterChef Eleme potasına giren isimler belli oluyor! Murat'ın seçeceği 2 kişi eleme potasına gidiyor. Murat bey Esra hanımı gitmesi için seçti. Esra ve Zeynep'i eleme potasına gönderen Murat, Eslem'i kurtardı. MasterChef'de eleme potasına kalan isimler Zeynep ve Esra oldu!

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MasterChef Türkiye her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMASININ KONSEPTİ

Masterchef Türkiye Mutfağı; yeteneklerini sergileyecek Masterchef adaylarını bekliyor! Ancak bu mutfağa girebilmek o kadar da kolay olmayacak. Binlerce başvuru arasından seçilen 30 yarışmacı adayı Masterchef Türkiye’de kalabilmek için temel becerilerini ve hünerlerini Masterchef mutfağında gösterecek. İşler, bu mutfağa girmekle de bitmiyor. Bu mutfakta kalmak da bu mutfağa girmek kadar zor. Bakalım kimler bu yetenekli 14 yarışmacıdan biri olacak?

Birbirinden farklı yeteneği olan 14 Masterchef adayı, Türkiye'nin Masterchef'i olmak için her hafta sonu bazen stüdyoda, bazen stüdyo dışında kıyasıya bir rekabet sergileyecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE GEÇEN HAFTA

4 kişi 16 Eylül Pazar günü eleme potasındaydı ve son iki isim elenmek üzere seçildi. Umut ve Uğur Masterchef`e veda eden isimlerden ikisi olarak şefler tarafından seçildi. 16 eylül Masterchef eleneni ise Yemekteyiz programından tanıdığımız 22 yaşındaki Umut oldu. Yarışmaya devam eden isim Uğur oldu.

Dokunulmazlık hakkı için Tuğçe ve Hakan mücadele etti. Sonucunda 3. Haftada dokunulmazlık hakkını Tuğçe kazandı. Bu hafta dokunulmazlık hakkını kaybeden Hakan tepkisini; ‘En arkada ben vardım, korktukları için demek ki gözleri bendeymiş.. Nereden anladılar, kim izledi çeri domates kullanmadığımı nereden anladılar diye aklımda deli sorular var…` şeklinde dile getirdi.

3. hafta için yeni bir gelişme yaşandı. Zeynep ve Atakan takıma dahil oldu.

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu yer alacak. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alacak. Dünyada birçok televizyon kanalında prime time kuşağında yayınlanan ve iyi reyting alan yemek programı MasterChef`in kadrosunda 14 yarışmacı yer alacak. Eylül'de başlayacak yarışma, cumartesi ve pazar akşamları ekrana gelecek...

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya, 1988’de orta öğrenimini bitirerek başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye’nin üst düzey tesislerinde görev aldı.

2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005 yılında Amerika' nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de

Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. Yine 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı. Mehmet Yalçınkaya, Almanya’nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, TED Ankara kolejinden sonra ODTÜ’de sosyoloji okudu. Daha sonra Güney Afrika’da Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi aldı. Okulunu birincilikle bitirdikten sonra Güney Afrika’da çalışmaya başladı ardından Cape Wine Academy‘de 4 yıllık bir program olan dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği okudu. Hazer Amani, 9 senesini geçirdiği Güney Afrika’dan 2010 yılında İstanbul’a döndü ve Chilai adlı restaurantın Executive Chef’i olarak çalıştı. 2011 yılının “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı.