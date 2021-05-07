07 Mayıs 2021 Cuma 12:59 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 12:59

Masumiyet final iddiaları diziyi takip edenleri üzdü. FOX TV'de yayınlanan Masumiyet dizisi reytinglerde geri kalınca final kararı konuşulmaya başlandı. Her hafta Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yönetmen koltuğunda Ömür Atay oturuyor. Peki Masumiyet final mi yapacak? Masumiyet ne zaman final yapacak? Başrollerinde; Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik.

MASUMİYET FİNAL Mİ YAPACAK?

Gold Film imzalı Masumiyet dizisi, ilk kez Şubat ayının son haftası FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Masumiyet dizisinin ilk bölümü, Total'de 4, AB'de yaklaşık 5 reyting alarak haftanın en zorlu akşamlarından çarşamba akşamı önemli bir başarı elde etmişti.

Masumiyet dizisinin 5 ve üzeri reyting alması demek dizinin yeni sezonda da ekranlarda olmaya devam etmesi anlamına geliyor.

İlk bölümünden itibaren reytinglerde üst sıraları zorlayan Masumiyet'in final tarihi ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

MASUMİYET NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Masumiyet dizisinin dün yayınlanan bölümü kritik bir önem taşıyordu. Yüksek maliyetli dizinin reyting sonucu kaderini belirleyecekti.

Ancak çıkan sonuç beklentiyi karşılamadı. Bu nedenle Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ı buluşturan dizinin 13. bölümde veda edeceği öğrenildi.

Ramazan bayramı gelmeden dizinin sezon finali yaparak ekranlara veda edeceği iddia edilmişti.

Şayet, planlandığı gibi 13 bölüm yayınlanırsa, Masumiyet dizisi 19 Mayıs'ta ya final yapacak veya sezon finalini açıklayacak.

MASUMİYET KONUSU

Masumiyet dizisinde Harun karakterine Mehmet Aslantuğ, Bahar karakterine Deniz Çakır, Hale karakterine Hülya Avşar, Ela karakterine İlayda Alişan hayat veriyor.

İddialı oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizide; Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir.

Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur.

Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET DİZİSİ OYUNCULARI

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı 'Masumiyet' dizisinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi birbirinden sevilen oyuncular paylaşırken onlara Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de eşlik ediyor.

Harun Orhun – Mehmet Aslantuğ

Bahar Yüksel – Deniz Çakır

Hale Ilgaz – Hülya Avşar

Ela Yüksel – İlayda Alişan

İlker Ilgaz – Serkay Tütüncü

İrem Orhun – Deniz Işın