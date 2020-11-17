17 Kasım 2020 Salı 23:50 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 23:50

Masumlar Apartmanı 10. bölüm TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Salı akşamı yeni bölümü yayınlanan Masumlar Apartmanı 10. bölüm izleyenlerden tam not aldı. Yayınlanan son bölümde; İnci, Han'ın gizli dünyasına şahit olacaktır. Öte yandan Han, İnci'ye çöp biriktirdikleri daireyi gösterir. Artık sır saklamamaya karar veren Han, İnci'ye kendini ve ailesini olduğu gibi kabul ettirebilecek midir? Masumlar Apartmanı 10. bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

MASUMLAR APARTMANI 10. BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 10. BÖLÜM YOUTUBE'DAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Han büyük bir risk alarak İnci’ye çöp daireyi gösterir. İnci’nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareket Safiye ve Gülben’i derinden etkiler. İnci, Han'ın iç dünyasını öğrenince yanında kalmaya devam edecek mi?

MASUMLAR APARTMANI 10. BÖLÜM ÖZETİ

Gülben sonunda Safiye’ye isyan bayrağını çeker. Safiye, Han ve Gülben tarafından sevmeyi bilmemekle suçlanır ancak gerçek bambaşkadır. Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an Safiye’yi vurmaktadır. Yine böyle bir gecede beklenmedik biri yardımına yetişir. Ege ve Neriman’ın arkadaşlığı her geçen gün ilerlemektedir. Neriman Ege’ye dersleri, Ege de Neriman’a hayattan zevk almayı öğretmeye başlar. Esat’ın Gülben’i kırmamak için yaptığı hamle, Gülben tarafından yanlış yorumlanır ve ona herkesi şoke edecek bir adım attırır. Geçmişten çıkıp gelen biri Safiye’yi alt üst edecektir.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han’ın kız isteme sürpriziyle Memduh ve İnci büyük şok yaşar. Memduh ve İnci’nin arası yine bozulur. Ege evlendiklerini açıklamak yerine İnci ve Han’ın böyle bir ‘oyuna’ başvurmasına tepki gösterir. Okulda da sinirini Neriman’dan çıkarır. Han’ın attığı büyük adım Derenoğlu ailesine de yansır.

Masumlar Apartmanı 9. bölümde; Gülben, Esat’a olan aşkı için harekete geçmeye karar verir. Önündeki en büyük engel ise Safiye’dir.

Masumlar Apartmanı 9. bölümde; Uygar’ın yine başlarına bela açacağını düşünen Han, bu kez çok daha sert bir tepki verir. Bunun sonucunda ise Esra, Han’ın karanlık tarafıyla tanışır.

Ege ise Han’ın parasıyla okumamaya kararlıdır. Sonuçlarını düşünmeden yaptığı plan başını derde sokar. Gülben’in Esat için kurduğu hayallerin üzerine Safiye kabus gibi çöker. İki kardeş arasında ilk defa kılıçlar karşılıklı çekilir. Safiye, Gülben'in kitaplarını aşağıya atar, bunun karşılığında Gülben de ablasının çok kıymet verdiği annesinin kıyafetlerini atar.

Gülben'in ablasına söylediği 'Ne kötülük öğrendimse hepsi senden' sözleri Masumlar Apartmanı 9. bölüme damga vurdu. Han İnci’yle aralarında olan gerilimin daha fazla uzamasını istemez. Kendini kısmen de olsa İnci’ye açmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan “Masumlar Apartmanı” her Salı TRT 1’de…