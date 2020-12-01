01 Aralık 2020 Salı 20:06 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 20:06

Salı akşamlarının reyting rekorları kıran sizisi Masumlar Apartmanı 12. bölümüyle TRT1 ekranlarında yayınlandı. Masumlar Apartmanı 12.bölüm izleyenlerden tam not aldı. Yayınlanan son bölümde; Sokakta Naci'ye tinerciler saldırır. Naci'nin yardımına ise Han koşacaktır. Yeni bir dostluğun başlangıcı olan bu adım Safiye'yi iyice işkillendirecektir. Öte yandan Güben'in Esat'a olan duyguları başına bela olacak boyuta gelmiştir. Masumlar Apartmanı 12. bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASUMLAR APARTMANI 12.BÖLÜM İZLE (TRT1)

MASUMLAR APARTMANI 12. BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı 12.bölümde; Safiye’nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra kapısına gelmiş, kanlı canlı karşısında durmaktadır.

Ancak annesi Hasibe’nin gölgesi Safiye’ye rahat vermez, Naci’den uzak durması gerektiğini hatırlatır. Safiye yeniden alevlenmeye başlayan duygularını her zamanki gibi bastırmaya karar verir.

Han’ın içinde bulunduğu çıkmazlar çoğaldıkça ona destek olmaya çalışan İnci’yle aralarındaki bağ kuvvetlenir.

Han Gülben’in Esat’a olan takıntısı yüzünden ciddi önlemler almaya karar verir. Gülben evdeki bu yeni kurallar içinde sıkışıp kalır. Onun için kurulan hapishaneden çıkmanın yollarını arar.

Ev ahalisinin gözü üzerinde oldukça bu hiç kolay olmayacaktır. Son anda imdadına İnci yetişir, Gülben çıkış biletini bulur. Ancak yaptığı planın neye mal olacağının farkında değildir.



Gülben İnci sayesinde dışarı çıkmanın planlarını yapmıştır.

Öte yandan Güben'in Esat'a olan duyguları başına bela olacak boyuta gelmiştir.

Sokakta Naci'ye tinerciler saldırır. Naci'nin yardımına ise Han koşacaktır. Yeni bir dostluğun başlangıcı olan bu adım Safiye'yi iyice işkillendirecektir.



MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci’nin gelişi onun tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye’yi gafil avlar. Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci'nin atacağı bir adımla daha da sarsılacaktır.

Gülben ise Esat’ın evine giderek herkesi şaşırtmış, Han ve Esat’ı zor durumda bırakmıştır. İnci devreye girip tatsız bir olay yaşanmaması için elinden geleni yapar. Han’ın hayatındaki zorlukları daha da yakından gören İnci, onun yükünü hafifletmeye çalışır. Bu uğurda en yakın arkadaşı Esra’yla arasının bozulmasını bile göze alacaktır.

Memduh okul kredisini ödemek için torunlarından gizli taksiciliğe başlar. Safiye Han’ın ardından Gülben’i de kaybedeceğine inanır. Yalnız öleceğini söyleyen annesinin haklı çıkmasından korkmaktadır.