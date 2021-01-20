20 Ocak 2021 Çarşamba 15:34 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:34

Masumlar Apartmanı 18. bölüm izleyicisiyle buluştu. Salı akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı 18. bölümüyle TRT1 ekranlarında yayınlandı. Masumlar Apartmanı son bölümde; Han, İnci’nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. Han’ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir. Safiye ise Naci’nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımından henüz kurtulamamıştır. İşte kaçıranlar için Masumlar Apartmanı 18. son bölüm izleme linki.

MASUMLAR APARTMANI 18. BÖLÜM İZLE (TRT1)

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, 17. yeni bölümüyle 12 Ocak Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Naci'nin acı gerçeği damga vurdu.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

Masumlar Apartmanı 18. bölümde; Han, İnci’nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci’yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han’ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir.Safiye ise Naci’nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci’den gelen ihanet Safiye’nin yeniden içine kapanmasına sebep olur.

Naci’nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci’ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener.

Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar.

Han dalgınlığı sebebiyle ufak bir kaza yapar. Arkadaki aracın sahibinin sinirlenmesi üzerine onu daha da kışkırtarak kendisini dövdürür.

Eve perişan halde gelen Han, ablası Safiye'nin dizlerine yatar.

Sabah Han'ın en sevdiği şeyleri pişirerek bir kahvaltı hazırlayan Safiye, kardeşini mutlu etmekiçin elinden geleni yapar. Ailecek mutlu bir kahvaltı yaparken zil çalar. Gelen haber ile Han'ın dünyası başına yıkılmıştır.

İnci, boşanma davası açmıştır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han ve İnci’nin evliliğini öğrenmek Safiye’nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir.

Naci ise Safiye’nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru’nun zamansız bir hareketi herşeyi daha da karıştırır.

Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye’yi zaptedemeyince Han’dan yardım isterler.

Han’la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.