07 Şubat 2021 Pazar 16:08 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 16:08

Masumlar Apartmanı 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümden yayınlanan ilk fragmanda Safiye'nin dışarı çıktığı görülüyor. Öte yandan Naci ile konuşmaya giden İnci, öleceğini bile bile neden geri döndüğünü sorguluyor. Naci ise "Onu son bir kez görmek için" cevabını veriyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Masumlar Apartmanı 21. bölüm fragmanı.

MASUMLAR APARTMANI 21. BÖLÜM FARGMANI





MASUMLAR APARTMANI 21. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Naci ile konuşmaya giden İnci, öleceğini bile bile neden geri döndüğünü sorguluyor. "Olacakları bile bile neden döndünüz?" diye soran İnci, Naci'den "Onu son bir kez görmek için" cevabını alıyor. Naci, "Safiye benim yüzümden o eve hapsoldu. Onu oradan çıkarmak benim boynumun borcu" diyor.

Masumlar Apartmanı 21. bölüm fragmanında Safiye, yeniden hayata bağlanmaya başlıyor. Naci ile dışarı çıkacak olan Safiye, apartmandan dışarı ilk adımını atıyor. Han ise Naci'nin öleceğini öğrenip, ablasının yeniden hayattan kopmaması için onu uzaklaştırmaya çalışıyor. Naci'yi "Seni öldürürüm!" diye tehdit eden Han, ablası dışarı çıktığında Naci'nin odasından ona bakıyor. Peki Naci gidecek mi?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, İnci'yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye'nin planları başkadır. Safiye, İnci'ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci'den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.

Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet'in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. İnci'yi sevdiği kadın zanneden Hikmet, onu salona soktuğunda Safiye çıldırır.

Dizinin final sahnesinde ise Naci'nin fenalaşmasıyla birlikte Safiye'ye tutunması heyecanı doruklara çıkardı. Safiye Naci'ye tepki vermedi.