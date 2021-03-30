30 Mart 2021 Salı 20:50 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 20:50

Masumlar Apartmanı 28. bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Masumlar Apartmanı 28. bölümde Han'ın Esra'nın evine bu kez ölü fare koyuyor. İnci, Han'ın yaptıkları ve evdekilerin tavrı yüzünden iyice bunalıma giriyor. Öte yandan Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. İşte TRT 1 ve Youtube kanallarından Masumlar Apartmanı 28 bölüm izleme linki tek parça olarak haberimizde. Masumlar Apartmanı son bölüm full izle!

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Masumlar Apartmanı 28. bölümde Han, İnci'nin tavsiyesiyle psikoloğa kendini açmaya başlar. Kardeşleri ise hayatlarının en zor dönemlerinden geçiyordur. İnci ise Han'ın yaptıkları ve evdekilerin tavrı yüzünden iyice bunalıma giriyor. TRT 1 Masumlar Apartmanı 28. bölümü tek parça halinde izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

TRT 1'in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi "Masumlar Apartmanı", 28. bölümüyle ekranlara geldi.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM FULL İZLE TRT1

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanarak hayata geçirilen OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi her hafta Salı günü TRT 1'de yayınlanıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen "Masumlar Apartmanı" nda bu hafta neler oldu?

Masumlar Apartmanı dizisinin 28. Bölümünde psikoloğuyla görüşmeye başlayan Han'ın yeni bir sırrı daha ortaya çıkıyor. Annesinin Han küçükken onu kazan dairesine kilitlediği görülüyor.

Masumlar Apartmanı son bölümde Han'ın doktorunun sorusuna 'İnci bir yere gidemez. Onu saklarım' demesi izleyenleri şaşırttı. Gülben'in durumu gittikçe kötüye gitmeye başlar. Kabuslar yakasını bırakmaz. Safiye ise Naci'nin yazdıklarını okuyup ağlar.

Han'dan sonra şimdi de babaları çöp karıştırmaya başlıyor.

Han'ın Esra'nın evine bu kez ölü fare koyuyor. İnci, Han'ın yaptıkları ve evdekilerin tavrı yüzünden iyice bunalıma giriyor.

İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.

Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir.

Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

"Masumlar Apartmanı" yeni bölümüyle 30 Mart Salı (yarın) akşam saat 20.00'de TRT'1 de...