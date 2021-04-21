21 Nisan 2021 Çarşamba 12:32 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 12:32

Masumlar Apartmanı 30. bölümüyle TRT1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin son bölümünde yaşananlar izleyiciyi ekran başına kilitledi. Masumlar Apartmanı 30. bölümde Kazan dairesinden gelen sesin Esat'a ait olduğunu ve Han'ın Esat'ı oraya kilitlediğini düşünen Esra, gerçeği öğrenmeye çalışırken kafasına vurularak bayıltıldı. Esra'nın Han'dan şüphelenmesi sonrasında Esat ortaya çıktı. Peki Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Masumlar Apartmanı son bölüm izleme sayfası (Youtube)

Masumlar Apartmanı 30. bölümün sonunda Gülben'in sapkın bir hastanın karşısındaki korku dolu hali izleyenleri duygulandırdı. Peki Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar

MASUMLAR APARTMANI 30. SON BÖLÜM İZLE!

Masumlar Apartmanı 30. bölümde Esra, yaşadığı talihsiz olayın tek sorumlusunu Han olarak görürken, bunun doğruluğunu ispatlayabilmek için elinden geleni yapar. Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde sevdiklerine karşı sahiplenici ve müdahaleci yapısından vazgeçmeyen Han, kalorifer dairesinde Naci'yi saklayarak tedavi olmaya ikna etmeye çalışmaktadır.

Masumlar Apartmanı 30. bölümde Han'ın herkesten sakladığı maskesini düşürmeye ve yaptıklarını deşifre etmeye çalışan Esra ise orada birinin olduğuna inanarak İnci'yi de peşinde sürüklerken olaylar iyice sarpasarar. Peki Masumlar Apartmanı 31.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 31.Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

İlk bölümüyle 15 Eylül 2020 tarihinde TRT1 ekranlarında dizi severlerinin huzuruna geçen, yönetmenliğinde Çağrı Lostuvalı'nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanarak hayata geçirilen OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı 31.bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı.

Birbirinden başarılı ve yetenekli oyuncu kadrosunda; Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Çoşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel, Gizem Katmer gibi isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı 31.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Esra'nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar. Safiye'nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat'ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben'in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar.

Neriman ise kendini tamamen kapatmışken Ege'nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir.

Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir. Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelir.

Psikoloğuna takıntılı bir hasta, Han'ı kendine tehdit olarak görmektedir ve Han'ın ailesine musallat olur.

Gülben ise Han'ın özellikle tembih etmesine rağmen dışarı çıkarak Esat ile buluşur.



Masumlar Apartmanı son bölümde Han'ın gittiği psikoloğun hastalarından birinin Gülben'e zarar verecek olması ise herkesi tedirgin etti. Naci ise ellerini çözmenin bir yolunu bulur. Peki Gülben'i Naci mi kurtaracak?