22 Eylül 2021 Çarşamba 11:25 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:25

TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin 39. bölümü Salı akşamı ekrana geldi. Masumlar Apartmanı son bölümde Hikmet bey kalp krizi geçirir. O sırada evi dinleyen Rüya, Hikmet'e bir şey olduğunu anlar ve kapıyı çalıp Safiye'yi uyarır. Bir şey anlamayan Gülben ile Safiye, babalarını yerde yatarken bulur. Hikmet bey ölecek mi? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

MASUMLAR APARTMANI 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı dizisinin 40. bölüm Fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm Tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanarak hayata geçirilen OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi her hafta Salı günü TRT 1'de yayınlanıyor.

MASUMLAR APARTMANI 39. BÖLÜM FİNAL SAHNESİ





Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle her salı 20.00'de TRT1'de!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Masumlar Apartmanı dizisinin 39. Bölümünde Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir.

Evdekileri Rüya'nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler.

Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer. Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmiştir.

Rüya sadece Han'ı değil, ailesini de yakından gözlemlemektedir. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirir.

Hikmet beyin kalbi sıkışır. O sırada evi dinleyen Rüya, Hikmet'e bir şey olduğunu anlar ve kapıyı çalıp Safiye'yi uyarır. Bir şey anlamayan Gülben ile Safiye, babalarını yerde yatarken bulur. Hikmet bey ölecek mi?