Masumlar Apartmanı 45. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı 45. Bölümde Gülben, psikoloğa gidiyor...

29 Ekim 2021 Cuma 11:23 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 11:23

Masumlar Apartmanı 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde yaşananlar izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Dizinin finalinde Safiye, Gülben'in yeni evinde fenalaştı. Bu finalin ardından yeni bölümde neler yaşanacağı heyecan içerisinde beklenmeye başlandı. Masumlar Apartmanı 45. bölüm fragmanında Gülben, psikoloğa gidiyor... İşte yeni bölümden ilk fragman

MASUMLAR APARTMANI 45. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan "Masumlar Apartmanı" yeni bölümleriyle her salı 20.00'de TRT 1'de

Masumlar Apartmanı 45. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı 45. Bölümde Gülben, Kırmızı Oda dizisindeki Manolya Psikiyatri Merkezi'ne gidiyor...

Fragmanda Doktor hanıma meramını anlatmaya çalışan Gülben'in söylediği "Acaba beni düzeltebilir misiniz?" sözü izleyenleri duygulandırdı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülben'in sürprizi, Esat için hiç de hoş olmayan bir emrivakidir. Esat'ın verdiği tepkiyle panikleyen Gülben'in imdadına ise her zamanki gibi Safiye yetişir.

Durumu düzeltmek ve Gülben'e cesaret vermek için imkansızı başaracak ve kendini aşan bir adım atacaktır. Han, Naci ve Gülben'in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş halindedir. İyi niyetle çıktığı bu yolculuğun sonundaysa onu çok kötü bir sürpriz bekler.

Bu sırada Esra, Rüya'yla ilgili bir gerçeği tesadüfen öğrenir ve bu konuda onunla yüzleşir. Ancak bu yüzleşme, bir başkasının daha Rüya'nın sırrını öğrenmesiyle sonuçlanır.