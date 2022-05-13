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Dizi

Masumlar Apartmanı 70. Bölüm Fragmanı | Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak?

Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizi, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Masumlar Apartmanı 70. Bölüm Fragmanında Hikmet beyin ölümü sonrası çocuklarının yaşadığı acı gözler önüne seriliyor. Peki Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? İşte 70. bölüm fragmanı ve final tarihi

13 Mayıs 2022 Cuma 15:29 - Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı 70. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Final yapacak olan dizinin yeni bölümü merakla beklenirken son bölümde Hikmet beyin ölümü herkesi derinden yaraladı. TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda bu hafta neler yaşanacağı ve dizinin final tarihi de merak konusu oldu. İşte Masumlar Apartmanı 70. Bölüm Fragmanı.

MASUMLAR APARTMANI 70. BÖLÜM FRAGMANI

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümün finalinde Hikmet beyin ölümü izleyenleri hüzne boğdu.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN FINAL YAPACAK?

Masumlar Apartmanı 24 Mayıs'ta ekrana gelecek olan 71. Bölümüyle final yapacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masumlar Apartmanı'nın ekrana gelen son bölümünde Masal'ın doğumu, hem aile hem de apartman sakinleri için yepyeni bir umudun simgesi olur.

Naci, Safiye'nin en önemli kurallarından birini daha aşmayı başarır. Mutfağa girip yemek yapar.

Safiye'nin bebekle kurduğu bağı gören Naci'nin birlikte bir çocukları olması arzusu giderek güçlenir. Safiye'nin bu konudaki hisleri ise çok başkadır.

Tüm zamanını Masal'a ayıran, uyumaya bile direnen Gülben'in, bebeği konusunda Safiye haricinde kimseye güvenememesi başta Esat olmak üzere herkesin dikkatini çeker.

Bu sırada doktorun söylediği bir şey, Gülben'in yetersizlik korkusunu tetikler.

Han ve Ceylan, arkadaşlık sınırları içinde görüşmeye devam ederlerken Ceylan'ın yeni sergisinin açılışı gelip çatar. Bu sergi, Han için adeta bir sınav olacaktır.

Nihayet tüm apartman sakinleri, o çok istedikleri pikniğe giderler. Ancak, mutluluk ve neşe içinde geçen günün sonunda olacaklardan habersizdirler.

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