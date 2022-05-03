Masumlar Apartmanı'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı, dizinin takipçileri tarafından merak edildi. TRT1 yayın akışında dizinin yer almamasıyla birlikte 'Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yayınlanmadı? Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu, neden yok? ' soruları gündeme geldi. Diğer yandan yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Masumlar Apartmanı 69. Bölüm ne zaman? İşte yeni bölüm tarihi

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM BU HAFTA NEDEN YOK?

Masumlar Apartmanı dizisi bu hafta yeni bölümüyle ekranda yer almayacak. TRT1 yayın akışında bu akşam Masumlar Apartmanı'nın önceki bölüm tekrarı yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle 10 Mayıs'ta TRT1'de. 71. bölümüyle final yapacak olan dizinin 69. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Masumlar Apartmanı 69. bölüm fragmanı

MASUMLAR APARTMANI 69. BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı, final kararıyla hayranlarını üzdü. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 71. bölümüyle final yapacak. Her Salı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi 24 Mayıs'ta yayınlanacak son bölümüyle ekranlara veda edecek.