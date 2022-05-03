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Dizi

Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu, neden yok? Masumlar Apartmanı 69. yeni bölüm ne zaman?

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü TRT1 yayın akışında yer almadı. TRT1'in büyük ilgi gören dizisi Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanmaması izleyicisini üzdü. Dizinin takipçileri 'Masumlar Apartmanı neden yok?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Masumlar Apartmanı 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Masumlar Apartmanı 69. bölüm ne zaman? İşte detaylar

3 Mayıs 2022 Salı 17:13 - Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı, dizinin takipçileri tarafından merak edildi. TRT1 yayın akışında dizinin yer almamasıyla birlikte 'Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yayınlanmadı? Masumlar Apartmanı bu akşam yok mu, neden yok? ' soruları gündeme geldi. Diğer yandan yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Masumlar Apartmanı 69. Bölüm ne zaman? İşte yeni bölüm tarihi

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM BU HAFTA NEDEN YOK?

Masumlar Apartmanı dizisi bu hafta yeni bölümüyle ekranda yer almayacak. TRT1 yayın akışında bu akşam Masumlar Apartmanı'nın önceki bölüm tekrarı yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle 10 Mayıs'ta TRT1'de. 71. bölümüyle final yapacak olan dizinin 69. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Masumlar Apartmanı 69. bölüm fragmanı

MASUMLAR APARTMANI 69. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Masumlar Apartmanı, final kararıyla hayranlarını üzdü. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 71. bölümüyle final yapacak. Her Salı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi 24 Mayıs'ta yayınlanacak son bölümüyle ekranlara veda edecek.

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