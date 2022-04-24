Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisini izleyenleri üzecek haber geldi. Düşük reytingler sebebiyle final yapacağı öğrenilen dizi, izleyicisine veda edecek. Peki Masumlar Apartmanı final ne zaman? İşte Masumlar Apartmanı fina tarihi...

MASUMLAR APARTMANI FİNAL Mİ YAPIYOR?

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı izleyicisini üzecek bir haber geldi.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türünde olan Masumlar Apartmanı final ypacak.

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan Masumlar Apartmanı, final yaparak ekranlara veda edecek.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın final sebebi ve tarihi ise merak edildi.

REYTİNG KURBANI OLDU!

ikinci sezonunda istenilen reytinglere ulaşamayan dizinin, düşük reytingler sebebiyle ekranlara veda edeceği öğrenildi.

MASUMLAR APARTMANI FİNAL NE ZAMAN?

Edinilen bilgiye göre Masumlar Apartmanı, Mayıs'ın 24'ünde yayınlanacak olan final bölümüyle ekranlara veda edecek.

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Han (Birkan Sokullu) ve yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar)yaşadığı psikolojik sıkıntılar seyirciye aktarıldı.