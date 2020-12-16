16 Aralık 2020 Çarşamba 14:32 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 14:32

Açelya Devrim Yılhan kimdir? Masumlar Apartmanı Safiye'nin annesi Hasibe karakterini canlandıran Açelya Devrim Yılhan, başarılı performansıyla gündeme geldi. Masumlar Apartmanı Safiye'nin annesi ile olan içsel hesaplaşması izleyenleri derinden etkiliyor. Diziyi takip edenler, Masumlar Apartmanı Safiye'nin annesi hakkında araştırma yapıyor. Peki Açelya Devrim Yılhan kimdir, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı Safiye'nin annesi kimdir? İşte başarılı oyuncunun biyografisi

MASUMLAR APARTMANI SAFİYE'NİN ANNESİ KİMDİR?

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye, Gülben, Han ve Neriman'ın annesi olan Hasibe karakteri, eşi tarafından sevgisiz kalmış, zoraki bir evlilik sonucu mutsuz bir yuva kuran bir kadındır.

Eşinin başka bir kadını sevmiş olması sonucu ondan göremediği sevgiyi nefrete dönüştürerek çocuklarına zulmeden bir kadın olmuştur.

Aşırı takıntılı ve temizlik hastası (obsesif kompülsif) olan Hasibe, kötü konuşmaları ve nefret dolu sözleriyle; çocuklarının da psikolojisinin bozulmasına neden olmuştur.

AÇELYA DEVRİM İLHAN KİMDİR?

Açelya Devrim Yılhan, 2 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Emekli albay bir baba ile ev hanımı bir annenin tek çocuğudur. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anabilim Dalı’ndan mezun olmuştur.

Açelya Devrim Yılhan, oyunculuk kariyerinde adını Leyla ile Mecnun dizisindeki Eylül karakteri ile duyurmuştur.

Kariyerinin başında Unutma Beni dizisinde rol almış ardından Beni Unutma filminde Olcay rolünde oynamıştır.

2013 yılında İnadına Yaşamak dizisinde oynamıştır. 2015 yılında Ve Panayır Köyden Gider filminde oynamıştır.

Açelya Devrim Yılhan, son olarak ise Masumlar Apartmanı'nda Hasibe karakterine hayat vermektedir.