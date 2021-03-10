Masumlar Apartmanı'nda beklenmedik ayrılık!

10 Mart 2021 Çarşamba 12:56 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 12:57

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan, başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, seyirciyi ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın 2 Mart Salı akşamı izleyici ile buluşan 25. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

İNCİ TÜM GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Dizinin son bölümde Han'ı çöplükte yakalayan İnci tüm gerçekleri öğrendi. Han'ın hiç bilmediği bu gizemli yönüyle yüzleşen İnci büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İnci kendini toparladıktan sonra ise Han'ı psikiyatra gitmeye ikna etti.

SAFİYE İNCİ'YE TOKAT ATTI

Ancak o anlarda İnci ve Han'ın konuşmasını duyan Safiye ise, kardeşinin çöp toplama huyunu bilmediği için İnci'nin kendisini psikiyatra götüreceğini sandı. Çılgına dönen Safiye İnci'ye tokat attı.

BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENEN İNCİ'DEN SAFİYE'Yİ ŞOKE EDEN HAREKET

Masumlar Apartmanı son bölümde Ege, babası Haluk'u yatağında ölmüş olarak bulunca yıkıldı.

Dizide İnci'nin alkol bağımlısı babası Haluk'u canlandıran oyuncu Mert Asutay da son bölümle birlikte Masumlar Apartmanı'na veda etti.

Evden ağlayarak çıkmaya çalışan İnci ise kapıyı açtığında kardeşini ve babasını karşısında gördü. Babasının öldüğünü öğrenen İnci gözyaşlarına boğuldu.

Ancak bu sırada ise Safiye çılgınlar gibi İnci'ye bağırmaya devam etti. İnci ise ayakkabısını da giyerek tekrar evin içine geldi ve Safiye'nin karşısına çıktı.

Safiye'ye "Yeter artık sus" diye bağırmaya başlayan İnci adeta kendinden geçti. Safiye ise İnci'nin hareketleri karşısında adeta dondu kaldı.