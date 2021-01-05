Masumlar Apartmanı'nda son dakika: TRT'den izleyiciyi üzen karar!

05 Ocak 2021 Salı 11:32 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 11:32

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayesinden yola çıkılarak senaryolaştırılan Masumlar Apartmanı'nın 17. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Ancak Masumlar Apartmanı yılbaşı tatili nedeniyle yayınlamama kararı aldı.

Ekranların en çok seyredilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'ndan kötü haber geldi. TRT, bu hafta Masumlar Apartmanı'nı yılbaşı tatili nedeniyle yayınlamama kararı aldı. TRT 1 'de bu akşam Masumlar Apartmanı'nın geçen hafta yayınlanan bölümünün tekrarı yayınlanacak. Bu karar sonrası aynı gün Fox TV'de yayınlanan Baraj dizisine reytingleri yükseltmek için gün doğdu.

Yılbaşı arası veren diziler arasına Masumlar Apartmanı da katıldı. Payitaht'ı Cuma günü yayınlayarak sürpriz yapan TRT'nin, Masumlar Apartmanı için yılbaşı arası vermeyeceği düşünülüyordu. Ancak son dakika gelişmesiyle en büyük rakibi EDHO'nun ara vermesiyle Masumlar Apartmanı 5 Ocak salı akşamı yayınlanması beklenen bölümünün yayınlanmamasına karar verildi.

SADECE 1 HAFTA ARA VERİLECEK

Ani bir kararla bu hafta yayınlanmama kararı alan Masumlar Apartmanı yeni bölüm tarihi belli oldu. Masumlar Apartmanı sadece 1 bölüm ara vererek ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Masumlar Apartmanı yeni bölümü 12 Ocak Salı akşamı TRT 1'de yayınlanacak.

Masumlar Apartmanı 17. bölüm Zaman Yayınlanacak?

Salı günlerinin en çok izlenen ve zirvede yer alan yapımlarından Masumlar Apartmanı'nın 17. yeni bölümü 12 Ocak Salı akşamı ekranda olacak.

BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Masumlar Apartmanı yılbaşı tatili nedeniyle yayınlamama kararı aldığı iddia edildi. Dizinin yayınlanmayacağı haberlerinin ardından youtube hesabı üzerinden fragman yayınlanması dikkat çekti.

TRT1 yayın akışı 5 Ocak 2021