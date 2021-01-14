14 Ocak 2021 Perşembe 12:51 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 12:51

TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımı Masumlar Apartmanı oyuncuları ve konusu ile adından söz ettiriyor. Oyuncu Serpil Gül, Meryem karakteriyle Masumlar Apartmanı kadrosuna dahil olacak. Safiye'nin anneannesini canlandıracak olan Serpil Gül, 2012 yılında televizyonda yayınlanan "Benim İçin Üzülme" dizisinde rol almıştı. Peki Masumlar Apartmanı'nın Meryem'i Serpil Gül kimdir? Serpil Gül kaç yaşında? İşte oyuncu hakkında detaylar.

SERPİL GÜL KİMDİR?

Başarılı usta oyuncu, 1962’de Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sayısız tiyatro oyununda boy gösteren Serpil Gül, dizi ve filmlerde de yer aldı.

Gerçek adı Nurten Batmaz olan Serpil Gül, Kırık Kanatlar dizisinde oynadı sonrasında ise Böyle Bitmesin, Benim İçin Üzülme dizilerinde bulundu. 2017'de Ölene Kadar dizisinde Sabiha karakterine hayat verdi. 2018’de Kanal D ekranlarına gelen Bir Umut Yeter adlı dizide Hacer Özkan karakterini canlandırdı. Hisarbuselik (2006) dizisinin de senaryosunu kaleme aldı.

DİZİLERİ

Ölene Kadar (Sabiha, 2016)

Benim İçin Üzülme (Meryem, 2012)

Yaralı Yürek (Cevriye, 2007)

Kırık Kanatlar (Lena, 2005)

FİLMLERİ

1976 İki Kızgın Adam

1975 Bitirimler Sınıfı

1974 Sezercik Küçük Mücahit

1973 Öksüzler

1973 Pembe Dünya

1972 Leyla İle Mecnun

1971 Şimdi Silahlar Konuşacak / Pekos Bill

1971 Ölmeyen Adam

1971 Tehlikeyi Severim

1971 Gülüm, Dalım, Çiçeğim

1971 Beklenen Şarkı

1970 Yılan Kadın

1970 Yuvasız Kuşlar

1970 Mazi Kalbimde Yaradır

1970 Cilalı İbo Almanya'da

1970 Birleşen Yollar

1969 Şeytanın Oyunu

1969 Tatlı Serseri

1969 Hancı

1969 Eşkiya Aşkı

1969 Cezaları Ölümdü

1969 Boş Çerçeve

1969 Altın Kalpler

1968 Çatallı Köy

1968 Yayla Kartalı

1968 Paydos

1968 Korkusuz Yabancı

1968 Kara Öfke

1968 Kanlı Nigar

1968 Gül ve Şeker

1968 Cilalı İbo İstanbul Kaldırımlarında

1968 Benimle Evlenir Misin

1968 Ana Hakkı Ödenmez

1968 Abbase Sultan

1967 Ortaşark Yanıyor

1967 Kocadağlı

1967 Kelepçeli Melek

1967 Çalıkuşu

1966 Silahına Sarılan Adam

1966 Avare Kız

1966 Akşam Güneşi

1965 Severek Ölenler / Kartalların Öcü

1964 Tığ Gibi Delikanlı

1964 Plajda Sevişelim / Neşeli Aşıklar

1964 Kimse Fatma Gibi Öpemez

1964 Katilin Kızı

1964 Kara Dağlı Efe

1964 Cilalı İbo Kadın Avcısı

1964 Anadolu Çocuğu

1963 Şoförün Kısmeti

1963 Süleymaniyeli Ali

1963 Gecelerin Hakimi

1963 Cilalı İbo Perili Köşkte

1963 Cilalı İbo Kızlar Pansiyonunda

1963 Bütün Suçumuz Sevmek

1963 Bu Adam Kim?

1963 Arka Sokaklar

1962 Şoförün Aşkı

1962 Şeyh Ahmed'in Torunu

1962 Çifte Nikah

1962 Gol Kralı Cafer

1962 Fatoş'un Bebekleri

1962 Ekmek Parası

1962 Dilberler Yuvası

1962 Cilalı İbo Rüyalar Aleminde

1962 Cafer Çocuk Hırsızı

1962 Bir Aşk Günahı

1961 Şoför Ahmet

1961 Vatan Fedaileri

1961 Toto Ali Milyoner

1961 Kahraman Üçler

1961 Cilalı İbo Zoraki Baba

1961 Bir Bahar Akşamı

1960 Yedi Benli Kezban

1960 Sığıntı

1960 Sensiz Yıllar

1960 Namus Uğruna

1960 Kaderime Ağlarım

1960 Divane

1960 Cici Katibem

1960 Aşktan da Üstün

1959 Sokak Şarkıcısı

1959 Merhamet

1959 Kanundan Kaçılmaz

1959 Gönül Kimi Severse

1959 Binnaz

1959 Kumpanya

1958 Dokuz Dağın Efesi

1958 Gelen Ağlar Giden Ağlar

1956 Dişi Yılan

1955 Sihirli Boru

Mucize (Güle'nin Annesi, 2014)

Körfez (Nihal, 2017)