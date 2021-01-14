TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımı Masumlar Apartmanı oyuncuları ve konusu ile adından söz ettiriyor. Oyuncu Serpil Gül, Meryem karakteriyle Masumlar Apartmanı kadrosuna dahil olacak. Safiye'nin anneannesini canlandıracak olan Serpil Gül, 2012 yılında televizyonda yayınlanan "Benim İçin Üzülme" dizisinde rol almıştı. Peki Masumlar Apartmanı'nın Meryem'i Serpil Gül kimdir? Serpil Gül kaç yaşında? İşte oyuncu hakkında detaylar.
SERPİL GÜL KİMDİR?
Başarılı usta oyuncu, 1962’de Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sayısız tiyatro oyununda boy gösteren Serpil Gül, dizi ve filmlerde de yer aldı.
Gerçek adı Nurten Batmaz olan Serpil Gül, Kırık Kanatlar dizisinde oynadı sonrasında ise Böyle Bitmesin, Benim İçin Üzülme dizilerinde bulundu. 2017'de Ölene Kadar dizisinde Sabiha karakterine hayat verdi. 2018’de Kanal D ekranlarına gelen Bir Umut Yeter adlı dizide Hacer Özkan karakterini canlandırdı. Hisarbuselik (2006) dizisinin de senaryosunu kaleme aldı.
DİZİLERİ
Ölene Kadar (Sabiha, 2016)
Benim İçin Üzülme (Meryem, 2012)
Yaralı Yürek (Cevriye, 2007)
Kırık Kanatlar (Lena, 2005)
FİLMLERİ
1976 İki Kızgın Adam
1975 Bitirimler Sınıfı
1974 Sezercik Küçük Mücahit
1973 Öksüzler
1973 Pembe Dünya
1972 Leyla İle Mecnun
1971 Şimdi Silahlar Konuşacak / Pekos Bill
1971 Ölmeyen Adam
1971 Tehlikeyi Severim
1971 Gülüm, Dalım, Çiçeğim
1971 Beklenen Şarkı
1970 Yılan Kadın
1970 Yuvasız Kuşlar
1970 Mazi Kalbimde Yaradır
1970 Cilalı İbo Almanya'da
1970 Birleşen Yollar
1969 Şeytanın Oyunu
1969 Tatlı Serseri
1969 Hancı
1969 Eşkiya Aşkı
1969 Cezaları Ölümdü
1969 Boş Çerçeve
1969 Altın Kalpler
1968 Çatallı Köy
1968 Yayla Kartalı
1968 Paydos
1968 Korkusuz Yabancı
1968 Kara Öfke
1968 Kanlı Nigar
1968 Gül ve Şeker
1968 Cilalı İbo İstanbul Kaldırımlarında
1968 Benimle Evlenir Misin
1968 Ana Hakkı Ödenmez
1968 Abbase Sultan
1967 Ortaşark Yanıyor
1967 Kocadağlı
1967 Kelepçeli Melek
1967 Çalıkuşu
1966 Silahına Sarılan Adam
1966 Avare Kız
1966 Akşam Güneşi
1965 Severek Ölenler / Kartalların Öcü
1964 Tığ Gibi Delikanlı
1964 Plajda Sevişelim / Neşeli Aşıklar
1964 Kimse Fatma Gibi Öpemez
1964 Katilin Kızı
1964 Kara Dağlı Efe
1964 Cilalı İbo Kadın Avcısı
1964 Anadolu Çocuğu
1963 Şoförün Kısmeti
1963 Süleymaniyeli Ali
1963 Gecelerin Hakimi
1963 Cilalı İbo Perili Köşkte
1963 Cilalı İbo Kızlar Pansiyonunda
1963 Bütün Suçumuz Sevmek
1963 Bu Adam Kim?
1963 Arka Sokaklar
1962 Şoförün Aşkı
1962 Şeyh Ahmed'in Torunu
1962 Çifte Nikah
1962 Gol Kralı Cafer
1962 Fatoş'un Bebekleri
1962 Ekmek Parası
1962 Dilberler Yuvası
1962 Cilalı İbo Rüyalar Aleminde
1962 Cafer Çocuk Hırsızı
1962 Bir Aşk Günahı
1961 Şoför Ahmet
1961 Vatan Fedaileri
1961 Toto Ali Milyoner
1961 Kahraman Üçler
1961 Cilalı İbo Zoraki Baba
1961 Bir Bahar Akşamı
1960 Yedi Benli Kezban
1960 Sığıntı
1960 Sensiz Yıllar
1960 Namus Uğruna
1960 Kaderime Ağlarım
1960 Divane
1960 Cici Katibem
1960 Aşktan da Üstün
1959 Sokak Şarkıcısı
1959 Merhamet
1959 Kanundan Kaçılmaz
1959 Gönül Kimi Severse
1959 Binnaz
1959 Kumpanya
1958 Dokuz Dağın Efesi
1958 Gelen Ağlar Giden Ağlar
1956 Dişi Yılan
1955 Sihirli Boru
Mucize (Güle'nin Annesi, 2014)
Körfez (Nihal, 2017)