10 Şubat 2021 Çarşamba 11:23 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:23

Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında? soruları Masumlar Apartmanı izleyicileri tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Son dönemde Organize İşler 2: Sazan Sarmalı ve Maide'nin Altın Günü filmi ile adından söz ettiren Ezgi Mola, şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat veriyor. Peki Masumlar Apartmanı'nın Safiye karakteri Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında? İşte oynadığı filmler ve başarılı oyuncu hakkında merak edilenler.

EZGİ MOLA KAÇ YAŞINDA?

Ezgi Mola, 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

EZGİ MOLA KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Ezgi Mola Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamlayan oyuncu, lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya karar verdi ve lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

18 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazananan Ezgi Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Öte yandan Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı.

2005'de yer aldığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

Ezgi Mola'nın rol aldığı filmler:

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Lerzan Berrak)

2017 – Maide'nin Altın Günü (Maide)

2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Efsun)

2015 – Kocan Kadar Konuş (Efsun)

2013 – Patron Mutlu Son İstiyor (Eylül)

2013 – Soğuk (Boncuk)

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi

2013 – Celal ile Ceren (Ceren)

2012 – Pazarları Hiç Sevmem

2011 – Dedemin İnsanları (Fatma)

2011 – Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (Jülide)

2010 – Veda (Latife Hanım)

2006 – Hayatımın Kadınısın (Ahu)

2005 – Organize İşler (Berrak)

Ezgi Mola'nın rol aldığı diziler:

2012 – Kötü Yol (Leman Aksular)

2011 – Bir Ömür Yetmez (Hazal)

2010 – Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (Ayşe)

2008-2010 – Canım Ailem (Feride)

2008 – Sınıf (Esra)

2008 – Kolay Gelsin (Kezo)

2007 – Senden Başka (Hayriye)

2005-2006 – Hırsız Polis (Gülay)

2004 – Görünmez Adam

2004 – Sevinçli Haller

2003 – Sultan Makamı (Seda)

2002 – Unutma Beni (Seda)

2000 – Karate Can