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Dizi

Maviye Sürgün 11. bölüm izle tek parça! Maviye Sürgün 11. bölüm full izle!

Maviye Sürgün 11. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Maviye Sürgün'ün yeni bölümünde Defne çantayı Ozan'a vermiş, Ali'nin davasında yardımı dokunacak bir çipi kopyalamıştır. Ozan çantayı aldıktan sonra, çantada gizli bir çiple kasabanın geleceğini değiştirecek planına başlar. Maviye Sürgün 11. bölümü izlemek isteyenler için Maviye Sürgün 11. bölüm full izleme sayfası haberimizde yer alıyor.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 20:22 - Güncelleme:
Maviye Sürgün 11. bölüm izle tek parça! Maviye Sürgün 11. bölüm full izle!
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Maviye Sürgün 11. bölümüyle Show Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde Defne, Ali'ye karşı görevini yerine getirdiğini düşünür ve Murat'ın hastalığından dolayı da kasabadan gitmek ister. Defne gidecek mi? İşte Maviye Sürgün 11. bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar

MAVİYE SÜRGÜN 11. BÖLÜM FULL İZLE!

Intermedya ve NBCU'ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün'ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.

MAVİYE SÜRGÜN 11. BÖLÜM ÖZETİ

Show Tv'nin sevilen yaz dizisi Maviye Sürgün'ün 11. bölümünde; Defne, Ozan'a altın çantasını verir, karşılığında Murat'ın sağlığı için gereken parayı alır.

Ali ise Defne'nin kendisini sırtından bıçakladığını görmüştür. Ancak Ali'nin hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlaması uzun sürmez.

Defne çantayı Ozan'a vermiş, Ali'nin davasında yardımı dokunacak bir çipi kopyalamıştır. Ozan çantayı aldıktan sonra, çantada gizli bir çiple kasabanın geleceğini değiştirecek planına başlar.

Defne, Ali'ye karşı görevini yerine getirdiğini düşünür ve Murat'ın hastalığından dolayı da kasabadan gitmek ister.

Ali, Defne'nin yanında olmak ister ve ona güç verecek adımı atar. Ozan ise Ali'nin ve ailesinin hayatını etkileyecek bir yola girer.

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